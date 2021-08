La situazione del basket italiano successiva alle Olimpiadi ha quantomeno del paradossale. Questo a causa della programmazione legata agli appuntamenti in Europa (qualificazioni ai Mondiali 2023, nello specifico) che è tutto fuorché nota. E c’è di più: sarà in agosto che terminerà la fase delle prequalificazioni, quelle riservate a diverse nazioni di rango dal medio al basso (tranne la Lettonia, che è finita in questa situazione mancando la qualificazione agli Europei 2022).

A causa di tutto ciò, un vero calendario in questa sede non c’è, così come non ci sono nemmeno i gironi di qualificazione. I vari calendari dei club dall’EuroCup in giù, però, lasciano intuire come le finestre azzurre possano essere almeno due: quella di metà novembre e, verosimilmente, quella di febbraio che si va a porre, con ogni probabilità, successivamente alla disputa della Coppa Italia.

Nei fatti, le uniche gare ufficiali dell’Italia di cui si abbia notizia sono quelle degli Europei 2022. In particolare, è quello che segue il calendario completo nel girone del Mediolanum Forum di Milano (in attesa degli orari che, naturalmente, saranno disponibili in un secondo momento):

VENERDÌ 2 SETTEMBRE

Italia-Estonia

SABATO 3 SETTEMBRE

Italia-Grecia

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE

Italia-Ucraina

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE

Italia-Croazia

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE

Italia-Gran Bretagna

Per il resto, ci sarà da attendere. Così come ci sarà da attendere per rivedere chi si trova in NBA e in Eurolega, viste in un caso la regular season e nell’altro la guerra Eurolega-FIBA che sta continuando, in maniera del tutto insensata, a non avvantaggiare in alcun modo la situazione.

Credit: Ciamillo