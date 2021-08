Basket, Nicolò Melli: “Molto dispiaciuti, ma non vediamo l’ora di tornare in campo in azzurro”

Hanno lottato fino all’ultimo, hanno sognato quando nell’ultimo quarto avevano annullato il passivo di 10 punti, ma alla fine la qualità dei francesi e qualche errore di troppo azzurro è costato l’accesso alle semifinali olimpiche. Ma è un’Italia del basket che esce a testa alta dai Giochi Olimpici di Tokyo e un segnale che il futuro può sorridere al colore azzurro.

“Siamo molto dispiaciuti perché una volta qui volevamo giocarcela fino in fondo e poi è quello che abbiamo fatto. Siamo stati a un soffio dalla semifinale giocando una grande partita contro una squadra super favorita” ha detto a fine partita capitan Melli.

“Abbiamo sorpreso tutti qualificandoci per i Giochi ma ora io, che sono orgoglioso di far parte di questo gruppo, non vedo l’ora di tornare in Azzurro la prossima estate. E non più per sorprendere ma per confermare i grandi progressi di questa squadra. Abbiamo tanti obiettivi, dalle qualificazioni al Mondiale 2023 all’EuroBasket 2022 in casa” le parole del neogiocatore di Milano.

Credits: Ciamillo