Basket, Meo Sacchetti: “Orgoglioso di questa estate dei miei ragazzi”

Non è riuscito il miracolo all’Italbasket, che nei quarti di finale contro la favorita Francia lotta fino alla fine, rimonta anche da -14, ma poi non riesce a chiudere il discorso e nel finale i transalpini possono allungare. Ma una partita che Melli e compagni hanno giocato lottando fino alla fine, nonostante percentuali basse e qualche passaggio a vuoto.

“C’è amarezza perché abbiamo giocato questa partita con grande determinazione e nei minuti finali eravamo punto a punto. Ma se amplio l’orizzonte a tutta l’estate, beh allora non posso che essere orgoglioso per quanto abbiamo fatto a cominciare da un Preolimpico vinto contro ogni pronostico. Siamo arrivati qui col sorriso e i ragazzi stavano andando via a testa bassa. Ho detto loro di alzare la testa perché quello che abbiamo fatto in questi due mesi è eccezionale” le parole di Meo Sacchetti a fine match.

“Spero davvero che da questa estate la nostra pallacanestro possa aver maggiore credito. E soprattutto spero che la crescita esponenziale di questi ragazzi funga da stimolo e da spinta per i tanti giocatori che sognano questa Maglia, la più importante di tutte” ha chiuso il coach.

L’Italia è uscita sconfitta per 84-75, anche se fino a meno di un minuto dalla fine era in partita. Miglior marcatore a fine match per gli azzurri è stato il solito Simone Fontecchio con 23 punti, ma ottima prestazione anche per Danilo Gallinari, che ha chiuso con 21 punti e 10 rimbalzi.

Credits: Ciamillo