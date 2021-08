L’Italbasket femminile Under19 chiude con una sconfitta contro l’Australia (42-58) la fase a gironi dei Mondiali di categoria in svolgimento a Debrecen (Ungheria). Le azzurre si classificano al terzo posto nel girone A (una vittoria e due sconfitte). Negli ottavi di finale in programma domani, le ragazze di coach Riccardi affronteranno le padrone di casa dell’Ungheria (palla a due alle 17:30).

Primi minuti di gioco caratterizzati dalle polveri bianche per entrambe le squadre: Deeble da tre muove la retina dopo quasi un minuto di gioco (0-3). Le australiane accelerano subito e incremenano il vantaggio, mentre le azzurre faticano a macinare punti. Uno jump shot di Bovenzi a 6’09” dalla prima sirena ci permette di cancellare lo zero dalla casella dei punti segnati. Panzera piazza 5 punti in un amen, consentendoci di rifarci sotto (7-10). L’Australia, però non ci sta: contro-parziale di 5-0 e +8 sulle azzurre (7-15).

Secondo quarto più movimentato sia nel punteggio che nel gioco, con l’Italia che riesce a rispondere colpo su colpo alle avversarie oceaniche, rimanendo vicina nel punteggio. Dopo una prima parte di quarto di dominio australiano, le azzurre si rifanno sotto ricucendo lo strappo nel punteggio (da -8 sino al pareggio con due liberi di Bovenzi per il 21-21, a 3’35” dalla sirena dell’intervallo lungo). Due lay-up di Prior e Borlase, uniti alla perfezione dalla lunetta di Evans, riportano l’Australia a +4 (27-23). A pochi minuti dalla sirena lunga si infortuna Martina Spinelli in una penetrazione: la stella azzurra rimane a terra per diversi secondi, venendo portata fuori in braccio dalle compagne e non sarà più della partita (distorsione al ginocchio – da valutare nelle prossime ore l’entità dell’infortunio, in vista del match di domani). Panzera chiude il quarto con una tripla che ‘congela’ il punteggio sul 26-30 in favore delle oceaniche.

Rientro dagli spogliatoi positivo per le ragazze di coach Riccardi: nonostante le Aussie provino ad allontanarsi nel punteggio, le azzurre rispondono sempre presenti (33-36 a 6’29” dalla terza sirena). Le australiane, però piazzano prontamente un parziale di 8-0, portandosi in doppia cifra di vantaggio (33-44 a 3’10” dalla terza sirena). Le azzurre, orfane anche dell’infortunata Spinelli, non riescono più a trovare la via del canestro (solo un libero di Nasraoui smuove il punteggio dopo diversi minuti), col terzo parziale che si chiude 46-35 in favore delle oceaniche.

Nel quarto finale entrambe le squadre segnano poco, avendo speso molte energie nei parziali precedenti. Natali segna il primo canestro del parziale a 7’39” dalla sirena finale (chiudendo un gioco da tre punti, 38-46). L’Australia amministra l’importante vantaggio conservandolo fino al termine del match, nonostante le azzurre provino a ricucire lo strappo per quanto possibile. Top scorer per l’Italia: Ilaria Panziera con 10 punti (e 9 rimbalzi). Per le ragazze di coach Herbert, invece, 10 punti di Loughridge e 9 di Melbourne.

ITALIA-AUSTRALIA 42-58 (9-15; 17-15; 9-16; 7-12)

Italia: Allievi (0/1), Bovenzi 4 (1/5, 0/5), Colognesi (0/4), Leonardi 2 (1/3, 0/2), Mbengue 5 (2/3), Egwoh ne, Nasraoui 7 (3/10), Natali 8 (2/7, 1/1), Nativi 2 (1/2, 0/2), Panzera 10 (2/9, 2/6), Spinelli 4 (2/8), Turel (0/2). All. Riccardi

Australia: Deeble 6 (1/3, 1/4), Loughridge 10 (4/7, 0/1), Melbourne 9 (4/8, 0/4), Prior 8 (3/6), Puoch 5 (2/4), Borlase 7 (2/5, 1/1), Dunn ne, Evans 8 (1/2, 1/3), Morgan ne, Pollerd 3 (0/1, 1/2), Rees 2 (1/1), Swain ne. All. Herbert

Credit: fiba.basketball