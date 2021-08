Basket femminile, Mondiali Under 19 2021: Italia travolta dagli Stati Uniti al debutto

Non era esattamente l’inizio sperato dalle azzurre: i Mondiali Under 19 dell’Italia cominciano con una sconfitta estremamente sonora contro gli Stati Uniti. Le americane, infatti, vincono con un punteggio che dice tutto: 37-96. Le azzurre di Roberto Riccardi non sono riuscite a fare praticamente nulla in attacco, sovrastate dalla maggior fisicità delle americane e da un tasso di talento che è ben differente, ampliato ancor più da problemi pregressi di acciacchi vari e con Giulia Natali e Ashley Egwoh, due delle principali punte, non scesa in campo.

Le cose sono già chiuse nel primo quarto, o meglio fin dal settimo minuto in poi. Troppa differenza tra le due squadre oggi, con la presenza di talenti davvero importanti a roster tra cui Sonia Citron, Jevel Spear e Lauren Betts, giocatrici che in un futuro potremmo anche veder arrivare sul pianeta WNBA da protagoniste.

Le azzurre fanno una fatica immane a segnare, con Martina Spinelli unica a trovare qualche cosa prima di una seconda metà di gara che assomiglia a un lunghissimo garbage time che mostra una grande differenza tra le due squadre e, una volta di più, il ruolo di prime favorite per l’oro per le statunitensi.

Il prossimo impegno dell’Italia sarà quello di domani alle 17:00 con l’Egitto, che oggi ha perso con l’Australia in maniera ancora più ampia, con il punteggio di 99-28. Come a dire che, nel girone, ci sono due padrone che comandano.

ITALIA-STATI UNITI 37-96

ITALIA – Bovenzi 2, Leonardi*, Allievi 8, Natali ne, Turel 1, Spinelli* 13, Nativi* 2, Panzera* 2, Mbengue* 3, Nasraoui 2, Colognesi 4, Egwoh ne. All. Riccardi

STATI UNITI – Johnson 11, Spear* 14, Clark* 13, Wolfenbarger 2, Fudd 5, DeBerry 2, Verhulst* 6, Feagin 3, Paopao* 8, Ware* 5, Citron 15, Betts 12. All. Close

Foto: fiba.basketball