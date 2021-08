Basket, da Banchero a Spagnolo: tutti i possibili nuovi convocati dell’Italia

L’Italia ha terminato il suo cammino alle Olimpiadi di Tokyo. La squadra di Meo Sacchetti si è fermata ai quarti di finale contro la Francia, uscendo sconfitta per 84-75 al termine di una partita che ha visto gli azzurri giocarsi le loro chance sostanziamente fino a trenta secondi dal termine. Un’Italia che esce, dunque, a testa altissima dai Giochi dopo un’estate eccezionale e che ha ridato entusiasmo a tutto l’ambiente della Nazionale.

Sono stati due mesi eccezionali per i ragazzi di Sacchetti, che hanno ottenuto prima una qualificazione quasi insperata in quel di Belgrado e poi si sono ben comportati a Tokyo, sfiorando anche l’accesso alle semifinali. E’ un gruppo importante quello costruito da Sacchetti e che ha posto basi significative per il futuro, che ha già un prossimo certo appuntamento, quello degli Europei 2022 con la prima fase che si giocherà a Milano.

Quello continentale è un appuntamento molto importante per un’Italia che si presenta con ambizioni indiscutibili. Molti giocatori vivranno un ulteriore stagione di crescita da protagonisti in Eurolega, come i vari Polonara e Fontecchio, ma anche Pajola troverà sempre più spazio in maglia Virtus e Melli farà ritorno a Milano e tornerà a giocare con costanza in maglia Olimpia dopo due anni difficili in America.

Per Mannion ci sarà la possibilità di crescere ulteriormente alle spalle di un fenomeno come Steph Curry e probabilmente Nico non sarà l’unico italiano ad arrivare in Nazionale da oltre oceano. L’attesa è tutta per Paolo Banchero, uno dei migliori prospetti della prossimo campionato di NCAA e indicato come tra le possibili prime scelte del Draft 2022. Un giocatore che potrebbe risultare fondamentale per l’Italia per la sua fisicità, fattore pagato a caro prezzo contro Australia e Francia alle Olimpiadi.

Da capire se Banchero sarà disponibile per gli Europei 2022, visto che l’essere una delle possibili prime scelte al Draft potrebbe portarlo a giocare la Summer League e successivamente restare in America per ambientarsi al meglio nel primo anno NBA. Il gruppo di Meo Sacchetti potrebbe restare anche questo, con l’aggiunta di qualche piccola novità, come un Matteo Spagnolo, considerato uno dei migliori 2003 in Europa. Da capire cosa succederà nella prossima stagione per il giocatore del Real Madrid, che spera di trovare minuti magari in prestito in qualche squadra del campionato spagnolo.

Attenzione anche gli eventuali ritorni di Marco Belinelli e Gigi Datome, visto che la Nazionale non sembra essere ancora un capitolo chiuso per entrambi. Lo stesso discorso si potrebbe fare anche per Alessandro Gentile, che cerca il rilancio della sua carriera in quel di Varese e che era stato già opzionato da Sacchetti in passato. Non bisogna ovviamente dimenticare Awudu Abass, tra i dodici eroi di Belgrado e tagliato solo all’ultimo prima di Tokyo per fare spazio a Gallinari. Ci sono poi i giovani Sasha Grant e Mouhamet Rassoul Diouf, già nel giro della maglia azzurra e che sono sempre sotto il mirino di un Meo Sacchetti pronto a guidare la sua Italia ad un grande Europeo.

Credit Ciamillo