Basket: Andrea Cinciarini torna a Reggio Emilia, colpo Robin Benzing per la Fortitudo Bologna

Giornata a dir poco scoppiettante per il mercato del basket italiano, con una serie di annunci ufficiali più o meno sorprendenti tra cui spicca inevitabilmente quello dello sbarco di Nico Mannion alla Virtus Segafredo Bologna. In precedenza, erano andate in porto altre due trattative che vedevano protagoniste altre due società emiliane di Serie A1.

Andrea Cinciarini, dopo 6 stagioni trascorse tra le fila dell’Olimpia Milano, tornerà infatti ad indossare la canotta di Reggio Emilia. L’ultimo match disputato con i reggiani risale alla gara-7 di Finale Scudetto persa davanti al proprio pubblico contro la Dinamo Sassari nei Playoff del 2015. Il playmaker classe 1986 ha raggiunto un accordo fino a giugno 2024, con opzioni di uscita bilaterali al termine delle prime due stagioni.

Bel colpo di mercato in casa Fortitudo Bologna, con l’innesto di un giocatore di caratura internazionale come Robin Benzing. Il tedesco classe 1989 è un’ala forte di 210 centimetri con grande esperienza in campo europeo, tra Eurolega ed Eurocup, reduce inoltre da un’ottima Olimpiade in cui ha raggiunto i quarti di finale con la Nazionale tedesca.

Credit: Ciamillo