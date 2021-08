Colpaccio di mercato dai colori azzurri per la Virtus Bologna. Neanche il tempo di concludere i Giochi Olimpici di Tokyo, con l’esaltante cavalcata soprattutto nel torneo preolimpico di Belgrado, per Nico Mannion che dovrà già gettarsi in una nuova realtà: il playmaker italiano ha infatti accettato l’offerta della Virtus Bologna e il prossimo anno giocherà nel campionato di Serie A1 di basket.

Il 20enne figlio d’arte, nativo di di Siena, lascia dunque il più importante torneo cestistico al mondo (l’NBA, dove ha debuttato l’anno scorso con i Golden State Warriors) per approdare nella compagine campionessa d’Italia in carica. Le qualità, come ha dimostrato, sono sconfinate: la scelta può essere discutibile, ma Oltreoceano, vista la scelta dei Warriors di mettere sotto contratto Chris Chiozza, ci sarebbero stati pochi minuti a disposizione del figlio di Pace.

Colpaccio per la squadra di di patron Zanetti e Sergio Scariolo: ad una rosa già di altissimo livello va ad aggiungersi un altro tassello di grandissima qualità.

Le parole dell’Amministratore Delegato dei bolognesi Luca Baraldi: “Annuncio con grandissima soddisfazione l’arrivo nel roster di Virtus Segafredo di Nico Mannion, giovane di grandissimo talento, che nelle recenti uscite della Nazionale Italiana, sia nel preolimpico che nella fase finale delle Olimpiadi, ha dimostrato tutto il suo valore e potenziale tecnico. Il buon esito della operazione è stato possibile grazie alla determinazione e al desiderio che il dott. Massimo Zanetti ha ancora una volta manifestato per fare diventare sempre più grande la nostra Virtus. Nico è stato, sin dall’inizio di questo mercato, uno degli obiettivi più importanti e le trattative per portarlo a giocare alla Segafredo Arena sono iniziate da parecchie settimane. Se Mannion è arrivato alla Virtus è grazie al lavoro e al gioco di squadra messo in campo dal vertice della Società, insieme al nostro coach Sergio Scariolo. Un’annotazione particolare vorrei riservarla a Paolo Ronci che ha sin dall’inizio creduto di poter portare a temine con successo questa importante operazione di mercato”.

