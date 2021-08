Baseball, Serie A 2021: poule salvezza, Fiorentina retrocessa in B. Vincono Torino e Ronchi dei Legionari

C’è il primo verdetto della Serie A di baseball per quel che concerne la poule salvezza, e riguarda la Fiorentina, che con quattro gare ancora da giocare sulle 20 a disposizione è costretta a salutare la massima serie e ad affrontare la prospettiva della Serie B.

Fatale la doppia sconfitta contro l’Ecopolis Grosseto, che vince la prima partita per 10-6 dopo che fino all’ottavo inning era stato sotto per 3-6, e poi, nella seconda, attiva la manifesta al settimo con un perentorio 10-0. In particolare, nel secondo match gran prova, oltre che di Biscontri, di Riccardo Ferretti.

Nel big match del girone A tra Torino e Farma Crocetta, che devono fare a meno di molti nazionali Under 23, sono proprio i piemontesi a fermare la corsa che pareva inafferrabile degli avversari: 5-1 in gara-1, 11-5 in gara-2. Nel prmio confronto grande prova al lancio di Arcila, Tucci e Pascoli (6 valide e un punto concessi), nel secondo fondamentale la partenza da quattro punti nel primo inning da parte dei torinesi, aiutati molto anche da Guillen finché è in campo (prime sei riprese).

Nel girone B Ronchi dei Legionari si avvicina al mantenimento della categoria con la doppia vittoria per 2-1 e 6-5 su Bolzano, che scende al penultimo posto, mentre per i giuliani arriva l’aggancio a Rovigo in testa.

Foto: FIBS / Lauro Bassani