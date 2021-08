Baseball, Serie A 2021: anche i Panamed Lancers retrocedono in B

Seconda retrocessione nella poule salvezza della Serie A di baseball: sono i CSD Panamed Lancers a dover salutare il massimo campionato con anticipo rispetto al termine del girone che decide chi resta su e chi invece deve scendere in B.

Ai Lancers non basta, in quel di Lastra a Signa, una bella vittoria per 10-7 su Modena, perché è la seconda gara a decretare la fine dei sogni di permanenza, con gli emiliani vittoriosi per 7-3. L’Erba Vita New Rimini ringrazia i modenesi e si salva, grazie alla vittoria per 1-0 sul Bologna Athletics, che poi si riscatta con un 1-8.

Nel girone C Sala Baganza deve subire due sconfitte dall’Oltretorrente, una per 11-1 con manifesta al settimo inning, l’altra per 6-5 con lancio pazzo e poi walk-off di Bettati nell’extra inning. Il girone A, invece, vede Milano 1946 battere in gara-1 Brescia (volata di sacrificio decisiva di De La Rosa), ma perdere nella seconda per 6-0. Ad aiutare i meneghini è Senago, che batte Settimo per 7-3 e 1-0.

Nel girone B, due scambi di vittorie, con Verona che perde la prima contro Rovigo per 4-6, ma riesce a prevalere nella seconda per 7-1. Castellana, invece, batte Cervignano per 11-8 in gara-1, dovendo però subire in gara-2 uno 0-11 con manifesta all’ottavo. Infine, l’Academy of Nettuno batte inizialmente per 7-5 il Longbridge 2000, che però rimonta nella seconda gara e si prende l’8-10.

Foto: FIBS