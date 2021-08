Baseball, Serie A 2021: Fortitudo Bologna in finale da imbattuta, San Marino di nuovo netta su Nettuno

Va a concludersi la poule scudetto di Serie A per quanto riguarda il 2021. Anche se i verdetti erano già stati emessi, ci sono ancora delle considerazioni da mettere a conclusione, e una riguarda l’imbattibilità della Fortitudo Bologna. L’UnipolSai arriva all’ultimo atto con un bilancio senza sconfitte, in altre parole un 24-0.

Per quel che riguarda la formazione felsinea, stavolta la malcapitata è Cagliari, sommersa da un 21-0 con annessa conclusione per manifesta nella prima sfida. Se in quest’occasione c’è ben poco da dire, maggior materiale offre il secondo confronto, in cui stavolta i sardi reggono bene e cedono solo per 6-2, ma trovandosi avanti per cinque inning grazie alla coppia Angioi-Andres con il contributo di Ponce sul monte.

Anomala conclusione tra Parma e Collecchio, perché nell’impianto di quest’ultima squadra, sul 3-3 al decimo inning, l’illuminazione decide di non collaborare più e agli arbitri non resta altro che dichiarare concluso un confronto che, evidentemente, in quelle condizioni non è possibile terminare.

Per quanto riguarda invece San Marino, il punteggio è un altro 12-2 nei confronti di Nettuno, replica di quanto già visto ventiquattr’ore prima, anche se il dipanarsi della partita è chiaramente diverso. Fino a due inning dal termine, infatti, il punteggio è di 3-2: servono due riprese da cinque e quattro punti agli uomini di Doriano Bindi per sorridere in vista delle Italian Baseball Series, che cominceranno giovedì. A tal proposito: la sequenza delle partite, in termini giornalieri, è 12-13-17-18-22.

Risultati della poule scudetto:

Gir. A: Camec Collecchio-Parmaclima 2-15 (7°) 3-3 (10°); UnipolSai Bologna-Cagliari 21-0 (7°), 6-2.

Classifica: UnipolSai Fortitudo Bologna (12-0), 1.000; Parma Clima (6-5) .545; Camec Collecchio (5-6), .455; Cagliari Baseball (0-12), .000.

Gir. B: San Marino-Nettuno 12-2 (7°), 12-2 (7°); domenica (15-20,30) Godo-Hotsand Macerata.

Classifica: San Marino (11-1), .917; Nettuno BC 1945 (6-6), .500; Godo Baseball (3-7), .300; Hotsand Macerata Angels (2-8), .200.

Di seguito, inoltre, i risultati della 6a giornata della poule salvezza:

Gir. A: Milano-Farma Crocetta rinv. al 26/9; domenica Senago-Campidonico Torino, Settimo-Ecotherm Brescia.

Class.: Farma Crocetta 850 (8-1); Senago 700 (6-2); Torino 450 (4-5); Brescia 400 (3-5); Settimo 400 (4-6); Milano 200 (1-7).

Gir. B: New Black Panthers Ronchi-Tecnovap Verona 8-3, 11-5; domenica Sultan Cervignano-Bolzano, Itas Mutua Rovigo-Metalco Castelfranco Veneto.

Class.: Verona 550 (5-4); Cervignano (4-4), Bolzano e Rovigo (5-5) 500; Ronchi 500 (6-6);

Castelfranco V. 450 (4-5).

Gir. C: Comcor Modena-Fontana Ermes Sala Baganza 6-19, 3-1; Erba Vita Rimini-Ciemme Oltretorrente 8-3, 3-7; domenica Panamed Lastra a Signa-OM Valpanaro Bologna.

Class.: Modena 917 (10-1); Athletics 700 (7-3); Oltretorrente e Sala Baganza 417 (5-7); Lastra a Signa 300 (3-7); Rimini 250 (3-9).

Gir. D. Paternò Red Sox-Ecopolis Grosseto 10-5; domenica Academy Nettuno-Wiplanet Montefiascone, Longbridge Bologna-Fiorentina.

Class.: Paternò 818 (9-2); Grosseto 727 (8-3); Longbridge e Montefiascone 500 (5-5); Academy 300 (3-7); Fiorentina 100 (1-9).

Foto: FIBS / Manguera Prensa