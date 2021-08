La finale del torneo di baseball alle Olimpiadi di Tokyo vedrà nella finalissima per l’oro certamente il Giappone. E’ questo il responso che è arrivato dallo Yokohama Baseball Stadium, dove i padroni di casa hanno battuto 5-2 la Corea del Sud.

In una partita molto equilibrata, sbloccata al terzo e al quinto inning dai nipponici e pareggiata sul 2-2 dagli ospiti nel corso della sesta ripresa, a decidere la contesta è l’ottavo turno d’attacco dei rappresentanti della terra del Sol Levante.

Tre punti che portano la firma, le valide e le corse di Kai, Murakami e Kondoh. Si va sul 5-2, con la Corea che però ha ancora una chance. Kuribayashi sale sul monte per sostituire Itoh: la situazione non è per nulla facile. I coreani provano a riempire le basi promuovendo Oh Ji Hwan in seconda, la difesa va in tensione ma gli out arrivano uno dopo l’altro sino al terzo. La partita si chiude: il Giappone può esultare per aver raggiunto la tanto attesa finale.

LO SVILUPPO DEL TORNEO

Il Giappone è in finale per l’oro, ma quale sarà la sua avversaria nel match di sabato 7 agosto alle ore 12 italiane? Nella semifinale di ripescaggio (che si giocherà domani h 12) ci saranno gli Stati Uniti, che oggi hanno battuto 3-1 la Repubblica Dominicana, costringendo quest’ultimi alla lotta “solo” per il bronzo, e la stessa Corea del Sud che, come da regolamento, avrà un’altra chance per provare ad accedere alla finalissima.

Foto: Lapresse