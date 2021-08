Baseball, Olimpiadi Tokyo: Giappone e Corea del Sud volano in semifinale, Stati Uniti e Israele ai ripescaggi

Il diamante dello Yokohama Baseball Stadium regala grandi emozioni agli appassionati del “Batti & Corri” che stanno seguendo con trepidazione le Olimpiadi di Tokyo. Andiamo a vedere come sono andate le cose nei match di oggi, che hanno promosso i padroni di casa del Giappone e la Corea del Sud alle semifinali, mentre hanno relegato Israele e gli Stati Uniti ai ripescaggi.

Israele-Corea del Sud 1-11 (manifesta superiorità al 7° inning)

Dopo un inizio di partita dove i coreani erano passati in vantaggio 0-3, ma non erano comunque riusciti a fuggire, nel quinto inning gli asiatici prima subiscono il punto dell’1-3 dai rivali e poi dilagano: valide a ripetizione aperte da Jaeil Oh che innescano il lineup e i corridori. Gli arrivi a casa base si moltiplicano sino al “definitivo” fuoricampo griffato da Hyunsoo Kim, che di fatto scrive la parola fine al match. Nella settima ripresa infatti, c’è giusto il tempo di fissare il risultato e certificare la manifesta superiorità

USA-Giappone 6-7 (vittoria agli extrainning, 10a ripresa)

Nella partita più attesa di tutto l’interno torneo di baseball olimpico succede di tutto. Il Giappone passa in vantaggio per 0-2 al terzo inning, ma alla fine del quarto le squadre si ritrovano sul 3-3. Si riparte, con i lineup protagonisti e i lanciatori in difficoltà.

Nel quinto inning gli americani, trascinati da Triston Casas (che trova un home run), si portano avanti sul 6-5 arrivando sino al nono “round” con questo mini vantaggio da gestire.

Il match sembra poter dar ragione alla rappresentativa Stelle & Strisce, ma a un passo dal baratro il Giappone reagisce: Seiya Suzuki riesce ad arrivare in prima e sfruttando la valide di Asamura e Yanagita si spinge fino a casa base per il 6-6. E’ parità: si va agli extrainning. La prima rotazione premia subito i nipponici: il tie-break prevede che le squadre possano schierare un giocatore in seconda. Gli States mettono Tyler Austin senza riuscire però a promuoverlo a casa, il Giappone propone Yuki Yanagita che, sfruttando la battuta di sacrificio di Kurihara e la valida di Kai, vola a siglare il punto del definitivo 6-7.

Gli sviluppi del torneo

Corea del Sud e Giappone volano nella semifinale della parte alta del tabellone, mentre Israele e Stati Uniti finiscono nel torneo di ripescaggio. Gli israeliani ora affronteranno la Repubblica Dominicana, mentre gli statunitensi attenderanno, un turno più avanti, proprio i vincenti del match prima indicato.