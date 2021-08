ATP Winston-Salem 2021, Carlos Alcaraz in semifinale, eliminati Pablo Carreno Busta e Frances Tiafoe

E’ sempre più chiaro il quadro della situazione nell’ATP 250 di Winston-Salem. Sul cemento della North Carolina la stella di Carlos Alcaraz è sempre più lucente. Il giovanissimo spagnolo, classe 2003, continua ad avere i connotati del rullo compressore e per l’iberico è arrivata la qualificazione alle semifinali.

Alcaraz (all’inizio di questa settimana n.54 del mondo) ha sconfitto lo statunitense Marcos Giron (n.65 del ranking) per 7-6 (2) 6-2 in 1 ora e 40 minuti di partita e la sensazione è stata sempre quella di un giocatore in controllo o quantomeno con le carte migliori in mano per vincere. Il pupillo di Juan Carlos Ferrero affronterà quindi nel prossimo turno lo svedese Mikael Ymer (n.90 ATP), uscito vittorioso dal confronto con Frances Tiafoe (n.51 del ranking) per 6-7 (2) 6-2 6-3. Una sfida non impossibile per Alcaraz, anche se lo svedese nell’unico precedente tra i due l’ha spuntata agli Australian Open di quest’anno.

Eliminazione a sorpresa per l’altro spagnolo Pablo Carreno Busta, testa di serie n.1 del torneo. L’iberico (n.12 del mondo) è stato battuto dal bielorusso Ilya Ivashka per 7-6 (2) 6-3 in 1 ora e 28 minuti di partita. Una sconfitta chiara per Carreno Busta, non in grado di esprimere il suo miglior tennis.

Il bielorusso dunque giocherà in semifinale contro il finlandese Emil Ruusuvuori (n.76 del mondo) che ha prevalso nel confronto con lo stiloso francese Richard Gasquet (n.82 del mondo) per 7-6 (5) 6-1.

Foto: LaPresse