Atletica, Olimpiadi Tokyo: Yeman Crippa manca la qualificazione alla Finale dei 5.000 metri

Non arrivano buone notizie dallo Stadio Olimpico di Tokyo, dove quest’oggi si sta tenendo una nuova giornata di gare valide per le Olimpiadi di Tokyo. L’azzurro Yeman Crippa, specialista delle distanze più lunghe e tra i talenti più importanti del movimento del Bel Paese, non ha ottenuto la qualificazione alla Finale nei 5.000 metri.

Per essere parte dell’atto conclusivo sarebbe stato necessario arrivare tra i primi cinque della propria batteria o rientrare nel novero dei cinque migliori tempi dei ripescaggi. Per Crippa, purtroppo, non è stato centrato questo obiettivo visto il 15° posto finale con il tempo di 13’47″12.

A mancare nella prova odierna è stato il cambio di passo quando gli altri hanno iniziato a forzare. Il nostro portacolori, infatti, non ha avuto le risposte attese dalle proprie gambe e non è riuscito a tenere il ritmo altrui nella batteria vinta dal keniano Nicholas Kipkorir Kimeli (13’38″87) a precedere il canadese Mohammed Ahmed (13’38″96) e l’americano William Kincaid (13’39″04).

Decisamente più veloce la heat 2 vinta dallo spagnolo Mohamed Katir (13’30″10) davanti all’americano Paul Chelimo (13’30″15) e al canadese Justyn Knight (13’30″22) in un arrivo allo sprint molto serrato.

