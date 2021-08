A che ora Vanessa Ferrari finale corpo libero Olimpiadi? Minuto esatto di gara, programma esercizio, orario, tv

Alle ore 10.57 di oggi (lunedì 2 agosto) inizierà la Finale al corpo libero femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’Italia sarà grandissima protagonista all’Ariake Gymnastics Centre, visto che Vanessa Ferrari andrà a caccia della tanto agognata medaglia a cinque cerchi. L’azzurra ha tutte le carte in regola per riuscire a salire sul podio dopo due amari quarti posti tra Londra 2012 e Rio 2016, ma è consapevole che dovrà eseguire l’esercizio perfetto per evitare sorprese e guadagnarsi la meritata consacrazione.

La Campionessa del Mondo 2006 si esibirà per quinta, dunque a metà dell’atto conclusivo: prima di lei toccherà ad altre quattro atlete, dopo la sua esibizione ne mancheranno altre tre. A che ora esattamente salirà sull’attrezzo Vanessa Ferrari per eseguire il suo esercizio nella finale al corpo libero delle Olimpiadi di Tokyo 2021? Verosimilmente attorno alle ore 11.15, anche se è difficile individuare il minuto esatto perché naturalmente dipenderà dalle tempistiche per l’esposione dei giudici delle altre ginnaste. Indicativamente, però, saremo in quella finestra temporale. La finale si dovrebbe concludere alle 11.30, per poi lasciare spazio alla premiazione e alla finale al volteggio maschile (schedulata per le 11.51).

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Finale al corpo libero delle Olimpiadi di Tokyo 2021 con Vanessa Ferrari protagonista. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Discovery+ ed Eurosport Player oltre che su DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

VANESSA FERRARI FINALE CORPO LIBERO OLIMPIADI

LUNEDÌ 2 AGOSTO:

10.57 Finale corpo libero femminile (con Vanessa Ferrari)

A CHE MINUTO ESATTO SI ESIBISCE VANESSA FERRARI?

Verosimilmente attorno alle ore 11.15, anche se è difficile individuare il minuto esatto perché naturalmente dipenderà dalle tempistiche per l’esposione dei giudici delle altre ginnaste. Indicativamente, però, saremo in quella finestra temporale

COME VEDERE LA FINALE DI VANESSA FERRARI ALLE OLIMPIADI? TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+, Eurosport Player, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse