WTA Losanna 2021: domina la pioggia nel giorno di Bronzetti ai quarti. Avanti Zanevska e Zidansek

Giornata realmente complicata a Losanna, dove nel WTA 250 svizzero sul rosso la pioggia mette ancora una volta in difficoltà la programmazione di giornata (e domani la situazione rischia di essere ancora peggiore). Quattro soltanto i match completati, due dei quali riguardanti il passaggio ai quarti di Lucia Bronzetti e l’uscita di scena di Jasmine Paolini.

Bronzetti-Blinkova – Paolini-Vikhlyantseva

La riminese conosce già il nome della sua avversaria: è la slovena Tamara Zidansek, numero 1 del seeding, che sconfigge per 6-2 7-5 la lussemburghese Mandy Minella, a 35 anni ormai una delle veterane del circuito. Sarà confronto complicato, per l’azzurra, con la semifinalista del Roland Garros.

La sorpresa in negativo ce l’ha però la padrona di casa Jil Teichmann: accreditata della terza testa di serie, si lascia sorprendere per 6-2 2-6 6-2 dalla belga Maryna Zanevska, ed era questo il completamento di un confronto di primo turno. Non ce l’ha fatta, quest’ultima, a finire il secondo, perché la pioggia ha fermato lei e l’altra elvetica Stefanie Voegele quando si trovavano sul 4-5.

La pioggia, oltre ad aver rinviato di nuovo il match tra Camila Giorgi e la kazaka Zarina Diyas fresca di entrata alle Olimpiadi di Tokyo (non una grandissima idea mettere l’ultimo match del giorno precedente di nuovo a fine programma), costringe allo stop i confronti Rakhimova-Ferro (6-1 1-0 per la russa sulla francese) e Garcia-Sharma (7-6(5) 3-4 tra la transalpina e l’australiana, a testimonianza di una gran battaglia in due parti). Inevitabile l’arrivo di diverse doppie partite nella giornata di domani

Foto: LaPresse