WTA Losanna 2021, Jasmine Paolini si arrende in due set a Natalia Vikhlyantseva negli ottavi

Una sconfitta amara per Jasmine Paolini arriva negli ottavi di finale del WTA di Losanna (Svizzera). Sulla terra rossa elvetica Paolini (n.87 del ranking) è stata sconfitta sullo score di 6-1 6-3 dalla russa Natalia Vikhlyantseva in 58′ di gioco. Una partita nella quale la russa ha fatto valere il peso di palla superiore rispetto all’azzurra, che ha pagato a caro prezzo le chance non sfruttate nel corso del match.

Nel primo set si capisce fin da subito che sarà un confronto complicato per Jasmine. La nostra portacolori va sotto nel punteggio nel secondo game subendo il break. La n.87 del ranking tenta una reazione, ma non concretizza le ben tre palle del contro-break costruite. Altre chance per l’italiana arrivano nel quinto game, ma ancora una volta la russa è bravissima a salvarsi e a sfruttare l’occasione nel gioco successivo. Paolini, infatti, concede una palla break che si rivela letale per le sorti della frazione, vinta sullo score di 6-1 dalla rivale.

Nel secondo set il rendimento di Vikhlyantseva è chirurgico: un break in apertura e lo strappo decisivo nel nono gioco. Nessuna palla break concessa dalla n.175 WTA e per l’italiana è calato il sipario sul punteggio di 6-3.

Jasmine ha concluso con 1 ace all’attivo e cinque doppi falli, da abbinare al 58% dei punti raccolti con la prima di servizio e al 49% con la seconda, riuscendo a conquistare solo il 13% in risposta alla prima dell’avversaria. Numeri che descrivono le difficoltà della tennista del Bel Paese.

Foto: LaPresse