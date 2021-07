Conclusi gli ottavi di finale del torneo WTA di Budapest; sulla terra rossa al coperto del SYMA Sports and Conference Center, la testa di serie numero 2 Danielle Collins segue a distanza la prima della classe Yulia Putintseva, battendo in due set Reka-Luca Jani. La wild card padrona di casa, capace di eliminare Elisabetta Cocciaretto al primo turno, fa resistenza fino al 5-4 in suo favore del primo set; sprecata l’occasione di aver servito per portarsi a casa la prima frazione, la Jani scompare dal campo e la sua avversaria vola in maniera leggiadra verso il successo.

Cadono invece la terza e la sesta favorita del seeding, Bernarda Pera e Aliaksandra Sasnovich; per la statunitense il sorteggio non è stato fortunatissimo avendola messa di fronte ad Anhelina Kalinina, che ha vinto gli ultimi due ITF a cui ha partecipato a Montpellier e Contrexeville. L’ucraina si impossessa piano piano della partita e conquista la dodicesima vittoria degli ultimi 17 giorni. Anche la bielorussa Sasnovich perde terreno dal secondo set in poi, arrendendosi alla padrona di casa Panna Udvardy, numero 204 del tennis mondiale.

Un successo che fa il paio con quello di Dalma Galfi, che ha ragione di Anna Karolina Schmiedlova; dopo aver avuto vita facile nella prima frazione, nella seconda la slovacca ha tentato di far valere le sue ragioni ma ha ceduto nell’undicesimo gioco. L’ungherese conferma così il suo buon momento di forma, con due finali negli ultimi due ITF disputati.

WTA BUDAPEST, RISULTATI 15 LUGLIO

D. Collins b. R-L- Jani 7-5 6-0

A. Kalinina b. B. Pera 7-5 6-3

D. Galfi b. A. K. Schmiedlova 6-2 7-5

P. Udvardy b. A. Sasnovich 7-6 6-2

Foto: LaPresse