Wimbledon 2021, tutti gli italiani in campo oggi (1° luglio): orari, ordine di gioco, programma, tv

Quarta giornata a Wimbledon, e arriva la ricerca del completamento dei match di secondo turno, riallineandosi dunque alla normalità dei tabelloni maschile e femminile che è stata sconvolta dalla pioggia che ha continuamente interrotto i primi due giorni di torneo.

Quattro gli italiani di scena oggi in singolare: ad aprire le danze è Camila Giorgi, attesa da un impegnativo confronto con la ceca Karolina Muchova. Ci si sdoppierà, nei fatti, tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego a un ceto momento: il romano sfida l’olandese Botic Van de Zandschulp, mentre il torinese è atteso dal colombiano Daniel Elahi Galan. A fine giornata la sfida che potrebbe regalare più spettacolo di tutte: quella tra Gianluca Mager e Nick Kyrgios, che per stile di gioco, ove fossero entrambi su ottimi livelli, potrebbero regalare highlights di discreta lunghezza.

La quarta giornata dell’edizione 2021 del torneo di Wimbledon partirà alle ore 12:00, con i dettagli sottoesposti in termini italiani. Sarà possibile seguirla in diretta tv su sei canali di Sky Sport, che garantirà la copertura tramite Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Tennis (205) e sei canali Calcio rinominati Sky Wimbledon per l’occasione, dal 252 al 257. SuperTennis offrirà inoltre la differita di un match a scelta alle ore 21:00. La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now Tv. OA Sport offrirà inoltre una serie di DIRETTE LIVE scritte, per non perdersi davvero nulla.

WIMBLEDON 2021: ITALIANI DAY 4

Ove non diversamente indicato, si inizia alle ore 12:00

NO.3 COURT

Petkovic (GER)-Krejcikova (CZE) (19) – 2° turno donne

Berrettini (ITA) (7)-Van de Zandschulp (NED) – 2° turno uomini

Kasatkina (RUS) (31)-Ostapenko (LAT) – 2° turno donne

Mager (ITA)-Kyrgios (AUT) – 2° turno uomini

COURT 18

Giorgi (ITA)-Muchova (CZE) (19) – 2° turno uomini

COURT 16

Garin (CHI) (17)-Polmans (AUS) – 2° turno uomini

Sonego (ITA) (23)-Galan (COL) – 2° turno uomini

