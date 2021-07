Inizia nel migliore dei modi il torneo olimpico di volley femminile. A Tokyo 2020, con un anno di ritardo, le azzurre battono per 3-0 la Russia, che ricordiamo disputa questi Giochi sotto bandiera del Comitato Olimpico Russo. Come spesso accade Paola Egonu si è resa protagonista di un match scintillante. La 22enne di Cittadella mette a referto 21 punti nonostante un avvio soft: “L’esordio è sempre particolare e bello, Abbiamo dovuto rompere il ghiaccio nel primo set, poi ci siamo sciolte, ci siamo divertite, ed abbiamo espresso il nostro gioco”, commenta a caldo l’opposto dell’Imoco Volley.

Tante emozioni in questi primi giorni per Egonu, che dopo la cerimonia d’apertura si è dovuta tuffare in campo per preparare la sfida alle atlete russe: “E’ stata emozionante la Cerimonia, ma lo è stato anche esordire quest’oggi. Credo che per tutti coloro alla prima esperienza olimpica sarà sempre così. Penso che con il passare dei giorni e dei match andrà sempre meglio”.

Paola si conferma dunque leader di un gruppo che farà di tutto per cercare di agguantare un metallo prezioso, ed allo stesso tempo proverà a divertirsi, nonostante un avversario in più chiamato fuso orario: “Finora la problematica maggiore è stata il fuso orario”, commenta scherzando. “Non riusciamo ancora a dormire 7 ore piene, ma per il resto ci stiamo trovando molto bene”, conclude Egonu.

Foto: FIVB