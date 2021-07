Nulla da fare per l’Italia nella seconda giornata del torneo Olimpico di volley maschile. A Tokyo 2020 gli azzurri cedono sotto i potenti colpi della Polonia per 3 set a 0, in un match dominato dai polacchi sin dalle prime battute, ad eccezione di un secondo parziale lottato. L’assenza di Simone Giannelli ha sicuramente pesato, e si spera possa rientrare al più presto nel sestetto, ma quest’oggi non è stata la solita Italia non solo per il forfait del palleggiatore di Perugia.

Deluso ed arrabbiato Ivan Zaytsev, che da capitano suona immediatamente la carica: “Ci girano i cosiddetti. L’assenza di Simone si è fatta sentire, ma siamo un gruppo di 12 giocatori importanti che stanno cercando di dare ognuno il proprio contributo. Sicuramente può destabilizzare il forfait di Simone, ma Sbertoli ha giocato una buona partita e non è assolutamente un rimpiazzo”, commenta lo Zar.

Poche occasioni per gli azzurri in questo secondo match, eppure ci sono rimpianti per il parziale ceduto per 24 a 26: “La cosa che non ha funzionato è stata il non sfruttare le minime occasioni che siamo stati bravi a crearci. La Polonia ha messo in campo qualità, ma a metà primo set abbiamo sprecato, e rimarrà in testa di sicuro il finale del secondo set in cui non abbiamo messo a terra dei contrattacchi”, dichiara Zaytsev.

Infine, sulla condizione personale chiarisce: “Io sto bene, cerco di dare sempre il massimo. Per arrivare al top ci vuole pazienza, poi gli allenatori, specialmente quelli da divano, possono dire ciò che vogliono. I conti si faranno alla fine”, chiude il 33enne della Lube Civitanova.

