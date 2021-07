Buona anche la seconda per l’Italia del volley femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo. Le azzurre, infatti, hanno piegato la temibile Turchia con il punteggio di 3-1 (25-22; 23-25; 25-20; 25-15) al termine di un match tiratissimo, nel quale le nostre portacolori hanno messo in mostra forse qualche alto e basso di troppo, ma hanno confermato la loro solidità.

A questo punto le azzurre si portano in testa alla classifica del Gruppo B con 2 vittorie a pari merito con gli USA. Il successo odierno vale sostanzialmente la qualificazione ai quarti di finale, ma ancora tutto è aperto per ottenere la migliore posizione possibile in vista del turno ad eliminazione diretta.

“Siamo soddisfatti di aver ottenuto la seconda vittoria – spiega Davide Mazzanti, coach dell’Italia al sito della FIVB – nonostante ci siano stati dei momenti in cui abbiamo faticato a stare dentro la partita. Siamo partiti fortissimo, poi invece non siamo riusciti a continuare a divertirci e quando questo capita ne risentiamo. La nostra battuta non ha funzionato sempre al massimo e la Turchia con palla sulla testa è un grosso problema”.

Il tecnico azzurro prosegue nella sua analisi: “Dopo aver vinto il terzo set, nel quarto ci siamo liberati e abbiamo espresso il nostro meglio tutto insieme. Oggi abbiamo incontrato una delle squadre più in ritmo del momento e volevamo vedere come avremmo risposto, alla fine le cose sono andate bene. La nostra scelta è stata quella di presentarci in palla fisicamente all’Olimpiade, d’altro canto abbiamo poco ritmo e lo dobbiamo acquisire giorno per giorno, i test probanti per salire di livello non sono mancati e non mancheranno”.

Foto: FIVB