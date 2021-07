Ivan Zaytsev aveva rilasciato delle pepate dichiarazioni al termine della sfida persa contro la Polonia alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il capitano dell’Italia non aveva strabiliato in campo contro i Campioni del Mondo, offrendo una prestazione opaca proprio come all’esordio contro il Canada. Lo Zar aveva ricevuto delle critiche e ai microfoni si era fatto sentire con queste parole: “Gli allenatori possono dire quello che vogliono, anche quelli dai divani e da casa. Che parlassero, poi vediamo. Facciamo i conti alla fine“.

Molti avevano attribuito questa frecciata come un messaggio per Julio Velasco, il CT capace di stravolgere la pallavolo alle nostre latitudini e di creare la Generazione dei Fenomeni, vincitrice tra le altre cose di tre Mondiali consecutivi negli anni ’90. Ivan Zaytsev, però, ha sottolineato come quelle parole non fossero indirizzate al coach argentino, attualmente commentatore per la Rai. L’opposto della Nazionale di volley lo ha voluto precisare con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Queste le parole del 32enne: “Non mi permetterei mai di rivolgermi in questi toni a Julio che, oltre ad avermi allenato, è una persona che stimo professionalmente ed umanamente. Mi dispiace in particolar modo quando le mie parole, dettate sicuramente da un momento complicato, vengano interpretate diversamente dal contesto a cui mi riferivo. Durante un’Olimpiade non leggo social e non seguo interviste o interventi altrui perché non ne avrei il tempo, ho tante cose per la mente a cui pensare per restare concentrato e risolvere le varie difficoltà del cammino olimpico. Spero che queste cose non accadano più, mi prendo la responsabilità di quello che dico e che faccio, ma non di quello che non mi appartiene“.

Ivan Zaytsev tornerà in campo mercoledì 28 luglio per affrontare il Giappone. La sfida ai padroni di casa è cruciale per le dinamiche della Pool A: una vittoria è fondamentale per la qualificazione ai quarti di finale, gli azzurri vogliono rialzare la testa dopo il ko maturato contro la Polonia e arrivare con ottimismo al big match contro l’Iran.

Foto: Lapresse