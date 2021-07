Filippo Lanza non è stato convocato per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Lo schiacciatore è stato tagliato dalla lista di 12 giocatori che rappresenteranno l’Italia di volley maschile ai Giochi che scatteranno il prossimo 23 luglio. Un’esclusione davvero sorprendente, se si considera che il martello ha disputato un’ottima stagione a livello individuale (con tanto di semifinale scudetto raggiunta con Monza) e che nelle ultime annate agonistiche è sempre stato titolare inamobile del sestetto azzurro.

Il 30enne ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016, due medaglie agli Europei (argento nel 2013, bronzo nel 2015) ed era in campo quando la nostra Nazionale si qualificò per Tokyo 2021. Evidentemente non è bastato per convincere il CT Chicco Blengini il quale ha deciso di puntare sui giovani Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, oltre che sul ritorno di Jiri Kovar, per affiancare Osmany Juantorena di banda.

Filippo Lanza è visibilmente delusione per questa scelta e si è sfogato sui sui profili social: “Ho sempre creduto che lo sport rappresentasse valori umani che vanno al di là dei meri risultati. Sono cresciuto con la concezione che questa maglia merita duro lavoro e sacrificio. Sono fiero della persona che sono diventato grazie allo sport ma altrettanto amareggiato per le scelte fatte che non sempre avvengono per meritocrazia“.

L’attaccante ha proseguito: “Avrei sempre pensato di chiudere la mia esperienza azzurra con l’evento dell’Olimpiade, purtroppo questo non mi sarà possibile, ma spesso la vita non è come ce l’aspettiamo. Avrei voluto lasciarti lottando per te e insieme a te per un’ultima volta. Non sarà per colpa di altri che perderò l’amore verso i tuoi colori e manterrò sempre l’impronta che mi hai dato. È stato un onore per me indossarti, aver lottato e sofferto con te e per te per 15 anni consecutivi, senza mai mancare ad una tua chiamata. Sei sempre nel mio cuore cara Italia“.

Foto LM-LPS/Luigi Mariani