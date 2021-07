Volley femminile, Italia ko contro la Serbia in amichevole: altro tie-break, Sylla infortunata. Egonu 31 punti

Terza sconfitta al tie-break per l’Italia contro la Serbia in amichevole. Dopo i ko di lunedì e mercoledì, le azzurre hanno ceduto ancora una volta a Belgrado. Le Campionesse del Mondo si sono imposte col punteggio di 3-2 (25-18; 23-25; 24-26; 25-22; 16-14). La nostra Nazionale ha comunque fatto capire ancora una volta di potersi presentare alle Olimpiadi di Tokyo 2021 per poter conquistare una medaglia. C’è però una notizia negativa ed è l’infortunio di Miriam Sylla: la capitana è uscita nel corso del secondo set a causa di una distorsione alla caviglia sinistra, procurata in seguito a un contatto con Sarah Fahr. Ora lo staff medico sta valutando l’entità del problema fisico, la speranza è che non sia nulla di grave in vista dei Giochi.

Il CT Davide Mazzanti ha cambiato una pedina nel sestetto titolare, inserendo la centrale Raphaela Folie al posto di Cristina Chirichella. Per il resto tutto confermato: Ofelia Malinov in cabina di regia, Paola Egonu opposto, Caterina Bosetti e Miriam Sylla schiacciatrici, Anna Danesi al centro, Monica De Gennaro il libero. La Serbia ha dominato il primo set, ma nel secondo parziale le azzurre si sono riprese e hanno pareggiato i conti con grande caparbietà. Fuori Sylla per infortunio e dentro Alessia Gennari (non convocate per le Olimpiadi), poi cambio anche in regia con Alessia Orro al posto di Malinov: terzo parziale punto a punto, poi il rush finale è in favore delle azzurre.

Chirichella e Indre Sorokaite nel quarto set, sul 18-20 c’è stato un passaggio a vuoto della nostra Nazionale e si è andati al tie-break, dove le padrone di casa sono schizzate sul 3-8, prima di subire una rimonta (11-11). L’Italia annulla due match-point, ma poi capitola contro la squadra di Terzic. Paola Egonu ha messo a segno 31 punti, vincendo ancora una volta il duello con Tijana Boskovic (30). Doppia cifra per Bosetti (11), Sylla era a quota 7 prima dell’infortunio, 7 punti anche per Danesi.

ITALIA – SERBIA 2-3 (18-25, 25-23, 26-24, 22-25, 14-16)

ITALIA: Egonu 31, Bosetti 11, Folie 2, Malinov 2, Sylla 7, Danesi 7. De Gennaro (L). Orro 1, Sorokaite 4, Gennari2, Fahr 5, Chirichella 6. N.e: Pietrini. All. Mazzanti

SERBIA: Ognjenovic 2, Mihajlovic 7, Popovic 6, Boskovic 30, Milenkovic 8, Rasic 11. Popovic (L). Lazovic 5, Mirkovic 2, Blagojevic, Aleksic 5. N.e: Pusic, Busa, Bjelica. All. Terzic

Durata Set: 20’, 26’, 28’. 24’, 17’.

ITALIA: 5 a, 16 bs, 13 m, 44 et.

SERBIA: 8 a, 12 bs, 11 m, 31 et.

Foto: CEV