Volley, Miriam Sylla infortunata: distorsione alla caviglia in amichevole. Si teme per le Olimpiadi

Pessime notizie per l’Italia alla vigilia delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Miriam Sylla, capitana della Nazionale di volley femminile, è uscita per infortunio durante l’amichevole giocata questa sera contro la Serbia a Belgrado. La schiacciatrice ha dovuto abbandonare il campo per una distorsione alla caviglia sinistra, causa di uno scontro accidentale con la compagna di squadra Sarah Fahr nel corso del secondo set. Lo staff medico è al lavoro per valutare l’entità dell’infortunio.

La speranza è che non si tratti di nulla di grave e che l’attaccante possa tornare al top della forma per i Giochi, ormai distanti soltanto un paio di settimane (23 luglio-8 agosto). La 26enne, titolare fissa del sestetto schierato dal CT Davide Mazzanti, è un caposaldo del gruppo e quest’anno è stata investita anche del ruolo di capitana, per merito non soltanto del suo talento ma anche della sua grinta e della sua caparbietà.

Le azzurre sono state sconfitte dalle Campionesse del Mondo per 3-2 (25-18; 23-25; 24-26; 25-22; 16-14), perdendo così al tie-break proprio come era successo nei due precedenti di questa settimana. Ora il rientro in Patria, venerdì prossimo la partenza alla volta del Giappone.

Foto: FIVB