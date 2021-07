VIDEO Olimpiadi Tennis: Belinda Bencic campionessa a Tokyo

Belinda Bencic è la prima campionessa olimpica nel singolare femminile in tutta la storia della Svizzera alle Olimpiadi. Ed è anche la terza a vincere l’oro nel tennis, dopo Marc Rosset nella drammatica finale di Barcellona 1992 e la coppia Roger Federer-Stan Wawrinka in quel di Pechino 2008.

Battuta in una finale particolarmente tesa a livello mentale la ceca Marketa Vondrousova: 7-5 2-6 6-3 il risultato conclusivo a Tokyo, dove l’elvetica aveva già raggiunto una volta l’ultimo atto del Pan Pacific Open, il celebre torneo che si disputa ogni anno (ma non ci sarà in questo) all’Ariake.

Per Bencic, numero 9 del seeding, l’importanza del trionfo si vede tutta dalle lacrime, dalla gioia. E pensare che il torneo per lei era iniziato senza poter disputare il doppio misto a causa del forfait di Roger Federer. Forfait del quale lei ha saputo prima che la stampa ne venisse a conoscenza, dato che si sono sentiti per telefono.

E non è finita qui: in coppia con Viktorija Golubic, cercherà anche di vincere la medaglia più pregiata in doppio, quando alle ore 8:00 italiane le due sfideranno la coppia ceca composta da Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova.

IL MEGLIO DI BENCIC-VONDROUSOVA

