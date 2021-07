VIDEO British Open 2021: highlights e sintesi del secondo giro. Vola Oosthuizen, risale Morikawa, fuori gli italiani

Concluso anche il secondo giro all’Open Championship 2021. Al Royal St. George le cose iniziano a farsi serie, soprattutto con Louis Oosthuizen che macina record dopo record: è infatti l’uomo che ha impiegato meno colpi della storia di questo torneo Major per finire le prime due giornate.

Dietro di lui arrembano i big: si passa da Collin Morikawa a Jordan Spieth, con Dustin Johnson e lo spagnolo Jon Rahm a non alta distanza. Tutte le premesse, insomma, per una seconda metà tutta da vivere, attraverso una storia che intende scrivere nell’albo d’oro il successore di Shane Lowry in generale e di Darren Clarke se si parla solo del club nel Kent.

Non è andata bene a Francesco Molinari e Guido Migliozzi, entrambi tagliati. Non buona la loro performance nella giornata odierna, e il tutto nonostante il vicentino un eagle che sembrava salvifico fosse riuscito a piazzarlo.

C’è spazio anche per la prima buca in uno del torneo: quella di Jonathan Thomson. E c’è anche molta tranquillità per il prosieguo: il meteo, infatti, dice che non c’è alcuna possibilità di pioggia per i prossimi due giorni.

IL MEGLIO DEL SECONDO GIRO DELL’OPEN CHAMPIONSHIP 2021

RORY MCILROY

LA MATTINA AL ROYAL ST. GEORGE

JONATHAN THOMSON – BUCA IN UNO

LOUIS OOSTHUIZEN, L’UOMO DEI RECORD



Foto: LaPresse