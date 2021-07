Nuovo appuntamento di Sail2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della vela. Ospite ai nostri microfoni, il velista dell’anno qualificato ai Giochi di Tokyo 2020, Ruggero Tita.

Il coutdown per il Giappone è partito, dopo anni di preparazione finalmente la competizione più attesa sta per svolgersi: “Sono conscio del lavoro fatto – commenta Ruggero – stiamo finendo gli ultimi dettagli. Ma in questi ultimi cinque anni c’è stato un gran lavoro e una grande costanza. Abbiamo cominciato a performare già nel 2017, vincendo l’Europeo. Quello che abbiamo messo in saccoccia, con alti e bassi, ha una qualità molto alta”.

Sin dal giorno in cui scopre di essere stato selezionato per Tokyo, il velista azzurro non ha mai smesso di allenarsi. Tanti sono gli obiettivi e tante le preoccupazioni, soprattutto inerenti alle condizioni meteo nel Sol Levante: “La preparazione è cambiata, siamo riusciti a spedire la barca migliore che avevamo, il duro lavoro in acqua è rimasto. La preoccupazione è la situazione meteo: ogni quattro settimane passano dei tifoni, e questo condiziona la settimana di regata. Ma vediamo: quel che sarà, sarà. Siamo stati fortunati – continua – nelle situazioni di vento stabile, di ricevere un’analisi delle regate e penso che sia stato fatto un lavoro eccezionale, ma non dobbiamo basarci troppo su queste cose. Con Rio – conclude – ho capito che l’Olimpiade non si prepara in un solo anno. Tokyo sarà sicuramente meno mondana di Rio, ma non solo per quanto riguarda le restrizioni conseguenti alla pandemia, anche per una scelta mia e di Caterina: vogliamo evitare qualsiasi situazione stancante e qualsiasi situazione che possa darci uno squilibrio a livello di emozioni”.

Ruggero Tita parteciperà alla prossima Coppa America di vela? “Luna Rossa è una grandissima occasione per noi italiani, mi piacerebbe molto. Ho anche incontrato Max Sirena, gli ho detto che parleremo ad agosto dopo le Olimpiadi. Mi fa molto piacere, ma voglio restare concentrato sulle Olimpiadi, quello che sarà sarà, mi piacerebbe fare parte nuovamente di Luna Rossa, ma anche un’altra campagna olimpica è nelle mie corde. Vediamo cosa riusciremo a raccogliere a Tokyo e poi valuteremo. Io ho avuto l’occasione di commentare la Coppa America sulla Rai, l’ho vissuta da vicino e molto di più delle regate passate. Sentivo quotidianamente i ragazzi del team, avevo news fresche fresche. Il fatto di raccontare la vela al grande pubblico è stata una grande esperienza, non facile perché non bisogna annoiare lo specialista e contemporaneamente fare capire ai nuovi spettatori“.

Questo e molto altro, nella video intervista integrale che vi proponiamo di seguito.

LA VIDEO INTERVISTA A RUGGERO TITA

Foto: Pagina FB FIV