Domani, mercoledì 28 luglio, si comincia a fare dannatamente sul serio a Enoshima per le competizioni di vela ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. La quarta giornata di gara prevede un programma estremamente intenso con la bellezza di 8 classi coinvolte, in cui non figurano solo i Laser maschili e i Laser Radial femminili.

Si profila un day-4 cruciale in casa Italia, con 5 equipaggi e 8 atleti in gara che andranno a caccia di un risultato importante per restare in corsa per una medaglia. Grande attesa per Mattia Camboni, leader della classifica generale negli RS:X dopo 6 regate disputate, chiamato ad una prestazione di primo piano per conservare la vetta della graduatoria dagli attacchi dei vari Sanz Lanz, Goyard e soprattutto l’olandese Badloe.

3 prove previste anche per il windsurf femminile, con Marta Maggetti attualmente in quarta posizione assoluta quando mancano un massimo di 6 regate da disputare e la Medal Race decisiva. La cagliaritana deve recuperare 9 punti sulla zona podio, ma la cinese Yunxiu Lu (terza overall= scarta al momento un 25° posto ed è quindi spalle al muro in vista delle prossime giornate.

Grande curiosità in chiave azzurra per il debutto a Tokyo dell’equipaggio misto formato da Ruggero Tita e Caterina Banti, tra i grandi favoriti per il titolo a cinque cerchi nei Nacra 17. Prime regate della settimana anche per i 470: Elena Berta e Bianca Caruso puntano al podio olimpico dopo aver centrato in stagione il bronzo mondiale, mentre Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò vogliono stupire in campo maschile per agguantare almeno l’accesso in Medal Race.

