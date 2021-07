Vanessa Ferrari cambierà la musica del suo esercizio al corpo libero in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Europei sulle note di “Bella Ciao” proprio il 25 aprile e aver strappato il pass a cinque cerchi grazie a “Bambola” di Betta Lemme in occasione della tappa di Coppa del Mondo andata in scena a Doha un paio di settimane fa, la Farfalla di Orzinuovi ha puntato su “Con te partirò” di Andrea Bocelli. Si tratta di uno dei grandi classici della musica italiana, conosciuto anche in tutto il mondo col titolo “Time to Say Goodbye”.

Lo stesso tenore ha voluto ringraziare la ginnasta insieme alla figlia Virginia, ragazzina di otto anni che pratica artistica: “Carissima Vanessa, sappiamo che stai per affrontare una grandissima sfida. L’ennesima nella tua straordinaria carriera. Io ti sono vicino per tante ragioni. Innanzi tutto, so che hai scelto le note di “Con te partirò”, una canzone che a me ha portato tanta fortuna. Spero ne porti anche a te. Ma la tua fortuna consiste nel tuo talento e quindi ti faccio il più grande in bocca al lupo e te lo faccio insieme a questa bambina qui che si sta pian piano incamminando sulla tua strada, nel senso che ha una grande passione per la ginnastica. Ahimè non potremo essere lì a Tokyo a tifare per te di persona, ma ci saremo davanti ai teleschermi. Ti inviamo un calorosissimo abbraccio”. La piccola ha concluso con un caloroso “Siamo tutti con te“.

Il brano è stato arrangiato per l’occasione e vocalizzato dal tenore Fabio Armiliato, che insieme alla compianta moglie Daniela Dessi aveva già accompagnato la fuoriclasse bresciana con il “Nessun Dorma” di Puccini alle Olimpiadi di Rio 2016 (concluse al quarto posto). L’arrangiamento è merito anche degli artisti Federica Quaranta e Maurizio Campo. La 30enne, alla sua quarta partecipazione a cinque cerchi, andrà a caccia di una medaglia, forte di un esercizio di assoluto spessore tecnico: al suo massimale dovrebbe partire con un eccezionale D Score di 6.0, grazie tra le altre cose allo Tsukahara avvitato e la salto tempo-Tsukahara. Simone Biles sembra imbattibile, ma per il resto si può anche sognare in un’impresa.

La Campionessa del Mondo 2006 ha dato l’annuncio attraverso i suoi profili social: “Sarà ” Con te partirò” la canzone che mi accompagnerà in questa avventura. Ringrazio Andrea Bocelli e la sua splendida bimba Virginia, per il sostegno e l’incoraggiamento! Quando sarete davanti alla TV e sentirete questa musica, sappiate che sarà dedicata a tutti voi, perché vi porterò con me! Grazie infinite a Fabio Armiliato, Federica Quaranta, Maurizio Campo per aver creato questa versione apposta per me. Non vedo l’ora di farla sentire in tutto il mondo! Pronti a partire con me e che il grande sogno abbia inizio!“.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi