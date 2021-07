Beffa proprio all’ultimo tuffo per Elena Bertocchi e Chiara Pellacani. Le due azzurre, infatti, sono scivolate dal terzo al settimo posto nella prova del sincro femminile dai tre metri delle Olimpiadi di Tokyo, proprio in occasione dell’ultimo sforzo ma, evidentemente, la pressione ha giocato un brutto scherzo alle nostre portacolori.

Oro scontato, come previsto, per la Cina con il punteggio totale di 326.40, quindi argento per le canadesi Jennifer Abel e Melissi Citrini Beaulieu, e bronzo per la Germania con Lena Hentschel e Tina Punzel, con il punteggio totale di 284.97.

Dopo un finale simile, le reazioni non possono che essere amare per il duo azzurro. Elena Bertocchi racconta le sue emozioni con le lacrime agli occhi ai taccuini di FIN: “Anche se non sembra siamo contente del percorso fatto fin qui. Gli allenamenti sono andati molto bene e ci aspettavamo di stare più avanti. Era la nostra prima esperienza olimpica e questo ci riempie comunque di orgoglio”.

Le fa eco Chiara Pellacani: “Il viaggio sin qui è stato ottimo e il podio sarebbe stato la ciliegina sulla torta. Purtroppo non è andata come speravamo, non siamo riuscite neanche a entrare tra le prime sei, cosa che ci avrebbe consentito di disputare le World Series insieme alle migliori coppie del mondo. Alla fine è salita l’emozione, ma ci sta in queste competizioni. Con un po’ più di esperienza avremmo potuto gestirla meglio”.

Foto: Lapresse