Triathlon, Olimpiadi Tokyo: tutti i qualificati. Italia in Giappone con 5 atleti

Si annuncia una edizione comunque storica dei Giochi Olimpici per il triathlon azzurro: saranno ben 5 infatti i nostri rappresentanti che vedremo in azione a Tokyo. Due uomini e tre donne si cimenteranno nelle prove individuali e poi 4 di loro (due uomini e due donne) terranno a battesimo la staffetta mista, un format che compie il proprio esordio proprio in occasione della XXXII edizione delle Olimpiadi estive.

Gianluca Pozzatti e Delian Stateff saranno i due nostri portacolori nel comparto maschile, mentre Alice Betto, Angelica Olmo e Verena Steinhauser saranno in gara per quello femminile. L’Italia dunque avrà a Tokyo il contingente massimo al femminile e lo sfiora al maschile, ma ritocca così il record fatto registrare a Pechino 2008 e Rio de Janeiro 2016 di 4 azzurri iscritti alla gara olimpica, due per genere in entrambe le circostanze.

Andiamo, quindi, a conoscere più nel dettaglio i nostri alfieri. Iniziamo dalla pavesina Angelica Olmo che, ad appena 25 anni, vuole il grande risultato, dopo avere messo in carniere già il titolo europeo U23 individuale e staffetta mista 2016, titolo europeo staffetta mista U23 2015, bronzo Junior 2013 e bronzo Junior 2011. Al suo fianco vedremo Alice Betto. L’esperta trentatreenne varesina ha già nel palmares una medaglia di bronzo europea (Kitzbuehel 2017), tre titoli italiani (2010, 2012 e 2017), secondo posto nel Tokyo 2020 Test Event di Tokyo 2019, terzo posto World Triathlon Series Leeds 2017 e, a questo punto, vuole la ciliegina sulla torta della propria carriera. La nostra terza portacolori sarà Verena Steinhauser. La ventiseienne altoatesina, dopo il titolo europeo U23 staffetta mista 2016, il bronzo europeo U23 staffetta mista 2017 ed il titolo italiano 2016, cercherà di emergere sul grande palcoscenico.

Sul fronte maschile, invece, vedremo ai nastri di partenza Delian Stateff. Il ventisettenne nativo di Roma ha già una bacheca ricchissima: medaglia d’oro al Campionato Europeo Youth 2010, medaglia d’oro al Campionato Europeo Junior mixed relay 2012, medaglia d’argento al Campionato Europeo 2012, medaglia di bronzo al Campionato Europeo U23 2015, medaglia di bronzo al Campionato Europeo U23, medaglia di bronzo al Campionato Europeo senior 2017. Un ottimo viatico in vista della grande occasione a Tokyo. Il secondo triatleta nostrano sarà Gianluca Pozzatti, che compirà i 28 anni il 22 luglio. Il nativo di Trento, medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Pescara 2015 nell’aquathlon, cercherà di stupire nella kermesse nipponica, non avendo nulla da perdere e, sostanzialmente, potendo gareggiare con la mente libera.

Foto: FITRI