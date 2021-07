Ormai ci siamo! Ancora poche ore e scatterà anche il programma del triathlon dei Giochi di Tokyo 2021. Si partirà già questa notte con la gara individuale maschile. 55 gli atleti al via tra cui gli azzurri Gianluca Pozzatti (707) e Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre), con un percorso che vedrà la frazione di nuoto (1,5 km) svolgersi su due giri (950 m + 550 m), quella di ciclismo (40 km) prevede 8 giri da 5 km ciascuno mentre la frazione di corsa (10 km) si snoderà su 4 giri da 2,5 km.

“Si apre un’edizione storica dei Giochi Olimpici, un’edizione in cui lo sport traccia la via della ripartenza, della speranza, del futuro in cui il Triathlon, per la priva volta, sarà protagonista in tre eventi olimpici – sottolinea a FITRI, Riccardo Giubilei, presidente della Federazione Italiana Triathlon che ha appena raggiunto Tokyo – Per l’Italia del Triathlon è l’inizio di un percorso di crescita e di consapevolezza della propria forza, un percorso che sa di gioco di squadra, di impegno quotidiano e di condivisione di obiettivi. Ora che il braciere olimpico di Tokyo 2020 è acceso si è aperta quest’avventura olimpica, voglio augurare a tutti i nostri atleti di poter onorare al meglio il body azzurro e il Tricolore che hanno sul petto perché sanno che tutta l’Italia del Triathlon farà il tifo per loro”.

La presentazione della pattuglia tricolore di Alessandro Bottoni, direttore tecnico: “Prima di raggiungere il Giappone, i ragazzi hanno svolto un lungo periodo di raduno a Livigno. Sono stati tutti insieme e hanno dimostrato di essere una squadra unita e sono tutti pronti per gareggiare al massimo delle loro possibilità. È superfluo dire che è stiamo vivendo un’Olimpiade particolare. Ogni giorno gli atleti si sottopongono al tampone, viviamo nella cosiddetta bolla e sembra che ci sia una sorta di costante stato di allerta, ma tutti stiamo trascorrendo queste ore tra allenamenti sul campo gara, pasti e riposo al Villaggio Olimpico, in piena sicurezza. Ci sono tanti aspetti da gestire, ma gli Azzurri sono sereni e concentrati: sono tutti pronti a dare tutto per onorare la Maglia Azzurra”.

Andiamo, quindi, a conoscere i pensieri e le aspettative dei protagonisti, ovvero i nostri triatleti. Iniziamo come Gianluca Pozzatti: “L’atmosfera al Villaggio Olimpico è incredibile, c’è tantissima energia malgrado le restrizioni dettate dal Covid-19. Ci stiamo svegliando decisamente presto per mantenere il ritmo sonno-veglia delle giornate di gara. Fa davvero molto caldo, l’umidità è altissima anche se a tratti c’è un po’ di vento e ci sono gli ultimi allenamenti di rifinitura da svolgere. Ho già testato i tracciati di gara e ora non resta che vivere il clima agonistico di questi Giochi Olimpici”.

Tocca ora a Delian Stateff, a sua volta impegnato nella prova individuale: “Sono tranquillo e la tensione della gara non è ancora salita. Sto vivendo un’esperienza nuova, davvero unica, ed è difficile non farsi travolgere, ma vedo che tutti noi riusciamo ad essere attenti, concentrati e disciplinati: come team, siamo sereni e molto coesi. Abbiamo preparato molto bene le contromisure contro il caldo umido e voglio affrontare la gara al massimo. Ora mettiamo a punti gli ultimi dettagli per arrivare al meglio a queste due gare: mi godrò appena questa mia prima Olimpiade, sicuro che con questo approccio i risultati arriveranno da sé”.

PROGRAMMA GARE TRIATHLON TOKYO 2021

Uomini, gara individuale: lunedì 26 luglio, ore 6:30 (in Italia, domenica 25 luglio, ore 23:30)

Donne, gara individuale: martedì 27 luglio, ore 6:30 (in Italia, lunedì 26 luglio, ore 23:30)

Mixed Relay, staffetta 2+2: sabato 31 luglio, ore 7:30 (in Italia, ore 0:30)

Foto: FITRI