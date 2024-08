Triathlon, la Germania vince la staffetta mista delle Olimpiadi. Ottimo sesto posto per l’Italia

La Germania bicampionessa del mondo in carica, con tanto di titolo iridato confermato meno di un mese fa, si prende il titolo anche alle Olimpiadi di Parigi 2024 davanti agli Stati Uniti ed al Regno Unito, ma va sottolineata l’ottima prestazione dell’Italia, che chiude sesta.

La Germania di Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Luehrs e Laura Lindemann si mette al collo anche l’oro olimpico in 1:25:39, precedendo gli Stati Uniti di Seth Rider, Taylor Spivey, Morgan Pearson e Taylor Knibb, secondi in 1:25:40, stesso tempo del Regno Unito di Alex Yee, Georgia Taylor-Brown, Samuel Dickinson e Beth Potter, bruciati al fotofinish.

Resta ai piedi del podio, ma ad oltre un minuto dalla vetta, la Francia di Pierre Le Corre, Emma Lombardi, Leo Bergere e Cassandre Beaugrand, quarta in 1:26:47, davanti al Portogallo di Ricardo Batista, Melanie Santos, Vasco Vilaca e Maria Tome, quinto in 1:27:08, ed all’Italia di Gianluca Pozzatti, Alice Betto, Alessio Crociani e Verena Steinhauser, che coglie uno splendido sesto posto in 1:27:11.

Completano la top ten, alle spalle degli azzurri, la Svizzera, settima in 1:27:16, il Brasile, ottavo in 1:27:23, la Spagna, nona in 1:27:30, ed i Paesi Bassi, decimi in 1:27:37. Seguono Norvegia, 11ma, Australia, 12ma, Messico, 13°, e Nuova Zelanda, 14ma. Doppiata l’Austria.