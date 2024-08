LIVE Triathlon, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Italia a caccia della top 10 nella staffetta mista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle gare di triathlon alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo tante polemiche legate allo svolgimento delle due prove individuali, i tanti dubbi riguardanti lo scenario e il contesto di gara non si sono diminuiti. Quest’oggi, alle 8.00, dovrebbe andare in scena la staffetta mista, ma le condizioni della Senna, il fiume che scorre nel cuore della capitale transalpina e nel quale gli atleti dovrebbero , potrebbero far slittare il programma della competizione.

Il meccanismo della staffetta mista è il seguente: ogni nazione partecipante avrà in gara quattro atleti, due uomini e due donne, schierati in posizioni alternante. Le distanze di gara per ciascun frazionista sono decisamente ridotte rispetto alla gara individuale: ogni atleta dovrà percorrere 300 metri a nuoto, 7 km in bicicletta e 1800 metri di corsa, misure da moltiplicare per quattro per calcolare le distanze totali di gara.

L’Italia non è di certo una delle formazioni favorite, ma la squadra azzurra sarà desiderosa di far bene per provare a cogliere un piazzamento in top-10. Il quartetto italiano dovrebbe essere il seguente: in apertura troveremo Gianluca Pozzatti, la seconda frazionista sarà Alice Betto, la quale poi consegnerà il virtuale testimone a Alessio Crociani, infine toccherà a Verena Steinhauser chiudere la staffetta. Le candidate all’oro saranno Francia, Gran Bretagna e Nuova Zelanda.

Si dovrebbe partire alle ore 8.00 con la staffetta mista.