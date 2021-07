Dopo la gara individuale maschile disputata nel corso della notte, tutto è pronto anche per la gara femminile del programma di triathlon dei Giochi Olimpici di Tokyo, che si disputerà lunedì 26 luglio, con partenza alle ore 23:30 italiane presso il parco marino di Odaiba. Al via per i colori azzurri ben tre rappresentanti: Alice Betto, Angelica Olmo e Verena Steinhauser.

Andiamo a sentire come si avvicinano alla grande gara le nostre tre portacolori, con le loro dichiarazioni a poche ore dallo start riportate dal sito ufficiale della FITRI.

“Sono molto emozionata e ancora non mi rendo davvero conto di essere qui ai Giochi Olimpici – racconta Alice Betto – È stupendo vedere riuniti tutti gli atleti più forti al mondo, condividere allenamenti e vita quotidiana. Essere qui oggi, dopo un lunghissimo anno di attesa e speranza, vuol dire non aver mai mollato e poter contare su una ancora più marcata determinazione. Il percorso gara lo conosco bene, avendolo già testato nell’evento test nel 2019: sarà impegnativo sia dal punto di vista tecnico sia per la temperatura esterna, ma lo sarà per tutti non solo per me. Sono qui per affrontare al meglio questa gara, come ho sempre fatto, voglio godermi ogni singolo momento di questa esperienza unica”.

La “palla” passa ad Angelica Olmo: “Sono felicissima di essere qui a Tokyo, è davvero un onore rappresentare l’Italia a questa Olimpiade. Sto realizzando un sogno, mi vengono i brividi al pensiero che i Giochi siano stati aperti ufficialmente e che oggi si assegnano le prime medaglie. E tra poco toccherà a me gareggiare. Sono serena felice e cerco di godermi questa esperienza a pieno, ma non vedo l’ora di tuffarmi dal pontone e dare il massimo per onorare la Maglia Azzurra. Farà molto caldo, sarà una gara difficile soprattutto per le condizioni climatiche, ma sono fiduciosa e pronta a dare il massimo”.

Chiude in rigoroso ordine alfabetico Verena Steinhauser: “Siamo arrivati da pochi giorni, ma le emozioni olimpiche già sono già alle stelle. Ci siamo già allenati sui tracciati ufficiali per iniziare a respirare le emozioni della gara: il clima è caldo e umido, come ricordavo dal 2019, ma fa caldo per tutti quindi va bene così. Non vedo l’ora di gareggiare e di vivere questa enorme emozione”.

Foto: Lapresse