Tour de France 2021 oggi, tredicesima tappa: percorso, favoriti, altimetria. Volata probabile, fuga possibile

La tredicesima tappa del Tour de France 2021 in programma per quest’oggi, venerdì 9 luglio, sarà una giornata tranquilla per i big della classifica generale, ma d’altra parte una grande occasione per le ruote veloci del gruppo. Difatti, la Nimes-Carcassonne, di ben 219,9 chilometri, presenta un solo GPM ma molto lontano dal traguardo, che potrebbe favorire la fuga del giorno. Attenzione a quest’ultimo fattore da non sottovalutare visto ciò a cui abbiamo assistito ieri.

PERCORSO TAPPA DI OGGI TOUR DE FRANCE 2021

Come detto in precedenza, questa tappa presenta un solo GPM, la Côte du Pic Saint-Loup, un’ascesa di quarta categoria posizionata al chilometro 51,5 di gara, lungo 5500 metri e con una pendenza media del 3,6%. Alcuni saliscendi condurranno il gruppo verso il traguardo volante di Fontès al chilometro 104,2. Da qui in poi la strada si alternerà costantemente tra pianura e qualche piccola ondulazione, che però non dovrebbe creare alcun tipo di problema alle formazioni dei velocisti. Gli ultimi 9 chilometri sono totalmente pianeggianti.

ALTIMETRIA

FAVORITI

In caso di una più che probabile volata, ovviamente, dopo la sua tripletta, Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) sarà l’uomo di riferimento del giorno per una storica 34esima vittoria con cui potrebbe eguagliare il record di Eddy Merckx. Ad insidiare l’ex campione del mondo abbiamo su tutti Nacer Bouhanni (Arkea Samsic) e Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), costantemente piazzati nella top 3 e alla disperata ricerca del primo successo di tappa in questo Tour.

L’Italia invece, si affiderà sul suo campione nazionale Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius), più che mai desideroso di centrare un successo di tappa in maglia tricolore. Nel resto del parterre dei velocisti rimarsi in corsa abbiamo Michael Matthews (Bike Exchange), Christophe Laporte (Cofidis), Cees Bol (Team DSM), André Greipel (Israel Start-Up Nation), e l’ex campione del mondo Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

In caso di attacchi da lontano invece, potremmo vedere nuovamente in azione alcuni dei fuggitivi di ieri rimasti un po’ delusi, come ad esempio Stefan Kung (Groupama-FDJ), Harry Sweeny (Lotto Soudal), Luka Mezgec (Team BikeExchange), Edvald Boasson Hagen (Total Direct Energies), Edward Theuns (Trek-Segafredo) o Stefan Bissegger (EF Education Nippo).