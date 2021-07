Tour de France 2021, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: Vingegaard sfida Pogacar sulle salite andorrane

E’ in programma oggi la quindicesima tappa del Tour de France 2021, la Céret – Andorra-La-Vielle di 191,3 chilometri. Il tracciato della frazione odierna si snoda tra Francia e Andorra e prevede che i corridori affrontino ben quattro GPM, vale a dire il Montée de Mont-Louis (8,4 km al 5,7%), il Col de Puymorens (5,8 km al 4,7%), il Port d’Envalira (10,7 km al 5,9%) e il Col de Beixalis (6,4 km all’8,5%).

I due principali favoriti per il successo di tappa sono la maglia gialla Tadej Pogacar e il danese Jonas Vingegaard. Lo sloveno ha staccato il corridore della Jumbo-Visma sulle Alpi, ma questi, tra lo stupore generale, è riuscito a togliersi di ruota il leader della UAE Team Emirates sul Mont Ventoux. Sulla carta, Pogacar si fa preferire poiché, in caso di arrivo a due, è più veloce di Vingegaard allo sprint.

Inoltre, Vingegaard è sembrato essere inferiore allo sloveno anche in discesa, motivo per cui, per conquistare il successo parziale, a meno di un accordo tra i due, dovrà distanziare il rivale in modo sostanzioso. Detto questo, non vanno comunque sottovalutati due come Richard Carapaz e Rigoberto Uran. Infine, non va scartata nemmeno l’ipotesi fuga, dato che non sono molti i sodalizi che hanno interesse a inseguire gli attaccanti del mattino.

I FAVORITI DELLA QUINDICESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2021

***** Tadej Pogacar

**** Jonas Vingegaard

*** Richard Carapaz, Rigoberto Uran

** Alexey Lutsenko, Wilco Kelderman,

* Ben O’Connor, Guillaume Martin, Mattia Cattaneo, Pello Bilbao, Esteban Chaves, Aurelien Paret-Peintre, David Gaudu, Michael Woods, Daniel Martin, Miguel Angel Lopez, Alejandro Valverde, Emanuel Buchmann, Patrick Konrad, Richie Porte, Geraint Thomas, Sepp Kuss, Steven Kruijswijk, Sergio Higuita, Nairo Quintana, Dylan Teuns, Wout Poel, Matej Mohoric, Jakob Fuglsang, Ion Izagirre, Sergio Henao