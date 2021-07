Tour de France 2021, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: Van Aert parte in prima fila, Colbrelli deve provare la fuga

Inizia la terza settimana del Tour de France 2021 oggi, in programma c’è la sedicesima frazione di quest’edizione della Grande Boucle, la Pas de la Case – Saint-Gaudens di 169 chilometri. Si tratta di una tappa dal tracciato tortuoso, il quale si snoda tra Andorra e Francia e presenta ben quattro gran premi della montagna. Chiaramente, ci sono grossissime possibilità che a giocarsi il successo siano i fuggitivi del mattino.



Il principale favorito per il successo, stante quello che è il percorso della frazione, è il belga Wout Van Aert. Ha buone chance di successo, inoltre, anche il transalpino Julian Alaphilippe. Peraltro, a sette chilometri dalla meta, in questa tappa, i corridori troveranno uno strappo perfetto per le caratteristiche dell’iridato. Potrebbe essere una giornata adatta pure ad Alejandro Valverde, anche se il murciano, oggi, potrebbe riposare pensando ai tapponi pirenaici di domani e dopodomani.

Questa frazione, inoltre, rappresenta un’occasione ghiottissima per Sonny Colbrelli. Il campione d’Italia, che è riuscito ad arrivare terzo a Tignes, può indubbiamente tenere le erte presenti lungo il tracciato e solo Van Aert, tra i corridori adatti a questa tappa, è più veloce di lui. Non sarà, però, facile per l’azzurro né entrare nella fuga giusta né, nel caso ci riuscisse, gestire la frazione, dato che nessuno vorrebbe portarsi in volata un corridore rapido come l’alfiere della Bahrain Victorious.

I FAVORITI DELLA SEDICESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2021

***** Wout Van Aert

**** Julian Alaphilippe, Sonny Colbrelli

*** Alejandro Valverde, Alex Aranburu, Michael Matthews, Omar Fraile

** Bauke Mollema, Kasper Asgreen, Patrick Konrad, Magnus Cort, Sergio Higuita, Matej Mohoric, Dylan Teuns, Jakob Fuglsang, Ion Izagirre, Pierre Latour

* Marc Hirschi, Mike Teunissen, Michal Kwiatkowski, Michael Woods, Ide Schelling, Valentin Madouas, Michael Valgren, Jesus Herrada, Benoit Cosnefroy, Oliver Naesen, Thomas De Gendt, Sergio Henao, Quentin Pacher

Foto: Lapresse