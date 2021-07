Tour de France 2021, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: nuova occasione per Cavendish, ma attenzione alla fuga

Nuova occasione per le ruote veloci nell’odierna tredicesima tappa del Tour de France 2021, la Nîmes – Carcassonne di 220 chilometri. Il grande favorito, dunque, non può che essere nuovamente Mark Cavendish, il quale ha conquistato già tre sprint in quest’edizione della Grande Boucle. I suoi rivali principali, invece, saranno i belgi Wout Van Aert e Jasper Philipsen. Non va sottovalutato, ad ogni modo, nemmeno un redivivo Nacer Bouhanni.

Stante quanto accaduto nella tappa di ieri e la lunghezza della frazione di oggi, però, nonostante il profilo altimetrico semplice, non è detto che le squadre dei velocisti riescano a tenere chiusa la gara. Con il ritiro di Peter Sagan, anche la Bora-Hansgrohe è rimasta senza ruota veloce e sono, così, sempre meno i sodalizi che hanno interesse a inseguire i fuggitivi del mattino in una tappa come quella odierna.

Tanti corridori, dunque, proveranno entrare nel tentativo che si verrà a creare nelle prime fasi di gara. Stante quanto fatto ieri della Deceuninck-Quick Step, la quale ha dato il via libera a Julian Alaphilippe, è logico pensare che, oggi, possano ripetere quella mossa. Potrebbe, dunque, essere l’occasione buona per Davide Ballerini, il quale fin qui ha lavorato per Mark Cavendish, ma meriterebbe, almeno per un giorno, di potersi giocare le sue chance.

I FAVORITI DELLA TREDICESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2021

***** Mark Cavendish

**** Wout Van Aert, Jasper Philipsen

*** Nacer Bouhanni, Michael Matthews, Sonny Colbrelli

** Cees Bol, Mads Pedersen, Jasper Stuyven, Edward Theuns, Cristophe Laporte

* Kasper Asgreen, Davide Ballerini, Nils Politt, Ide Schelling, Stefan Kueng, Valentin Madouas, Silvan Dillier, Kristian Sbaragli, Magnus Cort, Michael Valgren, Jonas Rutsch, Benoit Cosnefroy, Oliver Naesen, Greg Van Avermaet, Soren Kragh Andersen, Nils Eekhoff, Casper Pedersen, Joris Nieuwenhuis, Brent Van Moer, Philippe Gilbert, Thomas De Gendt, Matej Mohoric, Marco Haller, Luka Mezgec, Luke Durbridge, Alex Aranburu, Omar Fraile, Max Walscheid, Edvald Boasson Hagen, Anthony Turgis, Danny van Poppel, Boy van Poppel, Georg Zimmermann, Cyril Barthe, Quentin Pacher

Foto: Lapresse