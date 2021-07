Tour de France 2021, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: fuga quasi scontata, grossa chance per Van Aert e Alaphilippe

La quattordicesima frazione del Tour de France 2021, la Carcassonne – Quillan, che è in programma oggi, propone un tracciato tortuoso troppo duro per le comuni ruote veloci e troppo poco impegnativo, invece, per gli uomini di classifica. Per questo motivo, verosimilmente, sarà una frazione ove la fuga del mattino la farà da protagonista. Sarà lecito aspettarsi, dunque, grandissima battaglia nelle prime fasi di gara poiché moltissimi corridori vorranno inserirsi nel tentativo vincente.

Il principale favorito per il successo, stante la condizione in crescita esibita durante questa seconda settimana e le sue caratteristiche che lo rendono adatto ad ogni tracciato, è il campione del Belgio Wout Van Aert. Sulla carta, inoltre, questa è una frazione perfetta per il campione del Mondo Julian Alaphilippe. Va detto, però, che l’iridato è apparso un po’ stanco nelle ultime giornate e, dunque, la sua Deceuninck-Quick Step potrebbe provare a lanciare altri uomini in fuga come Kasper Asgreen e Davide Ballerini.

Un altro corridore che ha una chance molto ghiotta è il campione d’Italia Sonny Colbrelli. L’azzurro della Bahrain Victorious sta faticando molto negli arrivi a ranghi compatti, ma gode di una condizione eccellente e il tracciato di questa tappa non è certamente troppo duro per lui. Chiaramente, però, per il Cobra sarebbe importante andare in fuga con almeno un compagno di squadra che possa coprirgli le spalle.

I FAVORITI DELLA QUATTORDICESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2021

***** Wout Van Aert

**** Julian Alaphilippe, Sonny Colbrelli

*** Michael Matthews, Kasper Asgreen, Matej Mohoric

** Jasper Stuyven, Alejandro Valverde, Cristophe Laporte, Magnus Cort, Benoit Cosnefroy, Alex Aranburu, Omar Fraile,

* Mike Teunissen, Michal Kwiatkowski, Bauke Mollema, Davide Ballerini, Ide Schelling, Stefan Kung, Valentin Madouas, Simon Geschke, Michael Valgren, Stefan Bissegger, Oliver Naesen, Greg Van Avermaet, Dylan Teuns, Edvald Boasson Hagen, Anthony Turgis, Lorenzo Rota, Georg Zimmermann, Quentin Pacher, Vincenzo Nibali.

Foto: Lapresse