Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo: Cassandro ok, Rossetti cerca il recupero. I risultati del primo turno dello skeet

Un esordio da decifrare. Il primo turno dello skeet maschile alle Olimpiadi di Tokyo regala diverse sensazioni alla formazione azzurra composta da Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti. Andiamo a vedere nello specifico come sono andate le cose rapportandole anche alle prestazioni degli altri interpreti presenti in pedana.

Sbriciolando 74 dei 75 piattelli a disposizione (24-25-25) Tammaro Cassandro si trova in questo momento, insieme ad altri 4 tiratori, nel gruppone che occupa la terza posizione virtuale alle spalle del duo costituito dal francese Eric Delaunay e dallo statunitense Vincent Hancock (il superfavorito per la vittoria finale, ndr), che sono riusciti a compiere percorso netto (75/75).

A quota 72/75 (23-25-24) invece, ecco il campione olimpico in carica Gabriele Rossetti: il toscano non è partito bene e attualmente è in 16ma posizione in un plotoncino con altri tre colleghi che domani, quando verranno sparati in cielo gli ultimi 50 piattelli a disposizione cercherà l’aggancio a uno dei sei ticket che valgono la finale e di conseguenza le medaglie.

Rossetti sa come si fa: fu in una situazione simile anche a Rio 2016 dopo il primo turno di qualifiche, con le spalle al muro. In quel caso sfoderò tutta la sua classe nel Day 2, prima trovando l’accesso alla finale (50/50) e poi – col vecchio format di gara – prendendosi l’oro nel 16/16 +16/16 di semifinali e finali.

