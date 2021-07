Tennis, WTA Budapest 2021: Sara Errani subito sconfitta dalla rumena Irina Bara

Si ferma subito al primo turno il cammino di Sara Errani nel torneo WTA di Budapest. La tennista italiana, numero 105 del mondo, è stata sconfitta dalla rumena Irina Bara in rimonta con il punteggio di 4-6 7-5 6-2 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Una partita caratterizzata dai tanti break, con l’azzurra che ha avuto i solito problemi al servizio, specialmente con la seconda con cui ha ottenuto poco più del 30% dei punti.

Inizio in salita per Errani, che perde il servizio nel terzo game. L’italiana riesce a salvare due palle del doppio break nel quinto gioco ed in quello successivo è lei a trovare la parità con il controbreak del 3-3. La striscia di game consecutivi per Errani sale a quattro, con la numero 105 del mondo che si porta sul 5-3, strappando nuovamente la battuta alla rumena. Bara, però, ottiene il controbreak, ma Errani gioca un ottimo game in risposta e nel decimo game ritorna avanti di un break e chiude il set per 6-4.

Tre break consecutivi in apertura di secondo set che premiano la rumena, che si porta sul 2-1. La rumena allunga sul 5-1 con doppio break di vantaggio, ma Errani riesce a rimontare e trova la parità sul 5-5 togliendo per due volte la battuta all’avversaria. Purtroppo nell’undicesimo gioco Sarita spreca tutto il suo recupero, perdendo a zero il servizio. Bara ringrazia e chiude la seconda frazione in suo favore per 7-5.

Anche nel terzo set è la rumena a partire meglio e trovare per prima il break nel terzo game. Errani si salva poi nel quinto gioco annullando ulteriori due break point, accorciando sul 3-2. L’emiliana, però, non riesce più a conquistare un game e perde il servizio nel settimo, con la rumena che chiude i conti poi sul 6-2.

Foto: LaPresse