Tennis, Olimpiadi Tokyo: tutti i partecipanti al tabellone maschile. Italia con i 4 moschettieri

L’ITF ha rilasciato pochi minuti fa, con una suddivisione per nazionalità effettuata in un lungo PDF pubblicato sul proprio sito internet, l’entry list del singolare maschile alle Olimpiadi di Tokyo. La lista segue, per larga parte, il susseguirsi delle rinunce e delle notizie in merito alle varie composizioni dei gruppi olimpici di cui si è avuta notorietà nel tempo.

L’Italia, come noto, si presenta con i migliori quattro nel ranking ATP allo stato attuale, e cioè Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Tre su quattro sono esordienti, con il solo Fognini ad aver già vissuto, e non una volta sola, l’emozione dei cinque cerchi.

Se è assente il numero 3 del mondo, Rafael Nadal, ci sono gli altri due grandi, Novak Djokovic e Roger Federer. Sullo svizzero, però, pende la spada di Damocle di una decisione che egli stesso non ha ancora preso in via definitiva, e che sarà resa nota solo dopo Wimbledon.

Ricordiamo la composizione dei partecipanti (tabellone a 64): 58 ingressi diretti (56 più lo slot dedicato al Paese ospitante, che però non serve perché già ci sono dei giapponesi all’interno del cut off, e quello oceanico, lasciato libero perché non ci sono oceanici di Paesi non rappresentati nei primi 300 del ranking ATP), uno per il miglior europeo di Paese non già rappresentato (Novak), uno per il miglior africano di Paese non già rappresentato (Safwat), uno per il vincitore dei Giochi asiatici 2018 (Istomin), due per vincitore e finalista dei Giochi Panamericani 2019 (Menezes e Barrios Vera), uno per la quota Legacy Gold Medalist / Grand Slam Champion (Murray).

ENTRY LIST OLIMPIADI TOKYO – SINGOLARE MASCHILE

ARGENTINA – Diego Schwartzman, Facundo Bagnis, Federico Coria

AUSTRALIA – Alex de Minaur, Nick Kyrgios, John Millman, James Duckworth

AUSTRIA – Dennis Novak

BIELORUSSIA – Egor Gerasimov, Ilya Ivashka

BELGIO – David Goffin

BRASILE – Thiago Monteiro, Joao Menezes (ITF)

CANADA – Felix Auger-Aliassime, Vasek Pospisil

CILE – Marcelo Tomas Barrios Vera (ITF)

CINA TAIPEI – Yen-Hsun Lu

CROAZIA – Marin Cilic

EGITTO – Mohamed Safwat (ITF)

FRANCIA – Gael Monfils, Ugo Humbert, Jeremy Chardy, Gilles Simon

GEORGIA – Nikoloz Basilashvili

GERMANIA – Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, Philipp Kohlschreiber

GRAN BRETAGNA – Daniel Evans, Andy Murray (ITF)

GRECIA – Stefanos Tsitsipas

UNGHERIA – Marton Fucsovics

ITALIA – Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini

GIAPPONE – Yoshihito Nishioka, Kei Nishikori, Taro Daniel, Yuichi Sugita (ITF)

KAZAKISTAN – Alexander Bublik, Mikhail Kukushkin

COREA DEL SUD – Soonwoo Kwon

MOLDAVIA – Radu Albot

POLONIA – Hubert Hurkacz

PORTOGALLO – Pedro Sousa (ITF), Joao Sousa (ITF)

COMITATO OLIMPICO RUSSO (ROC) – Daniil Medvevdev, Andrey Rublev, Aslan Karatsev, Karen Khachanov

SERBIA – Novak Djokovic, Miomir Kecmanovic

SLOVACCHIA – Norbert Gombos

SPAGNA – Pablo Carreno Busta, Alejandro Davidovich Fokina, Pablo Andujar, Roberto Carballes Baena

SVIZZERA – Roger Federer

URUGUAY – Pablo Cuevas

STATI UNITI – Tommy Paul, Frances Tiafoe, Tennys Sandgren, Marcos Giron

UZBEKISTAN – Denis Istomin (ITF)

Foto: LaPresse