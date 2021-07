Tennis, Olimpiadi Tokyo: prossima avversaria Camila Giorgi ai quarti e precedenti

Camila Giorgi si è qualificata per i quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo. Un cammino finora eccezionale quello dell’azzurra, che oggi ha sconfitto in due set la ceca Karolina Pliskova, finalista di Wimbledon e tra le principali favorite per la vittoria finale dopo le eliminazioni di Ashleigh Barty e Naomi Osaka. Anche la prossima avversaria di Giorgi è una candidata al podio, visto che la marchigiana si troverà di fronte l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero quattro.

La numero sei del mondo si è resa protagonista di una vittoria molto sofferta in rimonta contro la greca Maria Sakkari. Una battaglia durissima, con Svitolina che si è imposta con il punteggio di 5-7 6-3 6-4. Si è trattata della terza vittoria in tre set per l’ucraina, che aveva già faticato molto all’esordio contro la tedesca Laura Siegemund e poi anche al secondo turno contro l’australiana Ajla Tomljanovic.

Giorgi, invece, non ha ancora concesso un set alle avversarie in tutto il torneo. La marchigiana aveva esordito brillantemente contro l’americana Jennifer Brady, mentre al secondo turno ha dominato contro la russa Elena Vesnina. Quest’oggi poi, come detto, il successo di grande prestigio contro la ceca Karolina Pliskova.

I precedenti tra Svitolina e Giorgi sono due e datati. Il primo risale addirittura al torneo di Wuhan del 2014 con il successo dell’ucraina in due set per 6-2 6-3. La rivincita di Camila è arrivata sull’erba di Birmingham, con il successo dell’azzurra in tre set per 6-4 4-6 6-2. Questo terzo scontro vale sicuramente di più, perchè in palio c’è una semifinale olimpica.

Foto: LaPresse