Tennis, Olimpiadi Tokyo: Lorenzo Sonego di cuore batte Taro Daniel dopo oltre 3 ore di gioco!

Di cuore e di grinta. Lorenzo Sonego (n.26 del mondo) ha sofferto tantissimo, ma ce l’ha fatta: l’azzurro ha piegato con il punteggio di 4-6 7-6 (6) 7-6 (3) il giapponese Taro Daniel (n.110 del ranking) nel primo turno del torneo olimpico di Tokyo al termine di un confronto molto combattuto durato 3 ore e 10 minuti di partita. Sotto un sole battente, i due tennisti hanno sofferto le pene dell’inferno e in questa sfida di resistenza è stato il piemontese a prevalere, bravissimo a reagire alle difficoltà e a tenere botta sempre e comunque. Nel 2° turno l’avversario sarà il georgiano Nikoloz Basilashvili (n.42 del ranking) che ha liquidato in due frazioni per 6-3 6-2 lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n.90 del ranking).

Nel primo set, dopo una fase di studio, il torinese paga a carissimo prezzo il passaggio a vuoto del quinto gioco. Bravo il giapponese con la risposta piatta di rovescio a creare non pochi problemi all’italiano e così lo strappo si rivela decisivo ai fini del parziale. Sonego, infatti, non sfrutta la palla del contro-break immediato ed è costretto a capitolare sullo score di 6-4.

Nel secondo set si vede tutto il carattere del nostro portacolori. Il giocatore nostrano deve ancora una volta a subire il break nel quinto game e si trova letteralmente con le spalle al muro. Agevolato anche da un po’ di “braccino” di Daniel, il tennista del Bel Paese realizza una serie di vincenti per farsi largo e pareggiare i conti sul 5-5. Si va al tie-break e l’azzurro deve anche annullare una palla match prima di archiviare la frazione sull’8-6.

Nel terzo set Sonego comincia molto bene, strappando la battuta al giapponese, ma poi si perde in maniera molto ingenua nel quarto game. Il contro-break si tramuta in realtà e si assiste a una vera e propria sfida di nervi in cui le gambe dei due iniziano a cedere ai crampi. Lorenzo ha una palla break nel settimo gioco, ma c’è poca concretezza nel suo tennis. L’epilogo è nuovamente al tie-break ed è Daniel a crollare letteralmente, mentre l’italiano fa calare il sipario con un servizio vincente.

Il n.26 del ranking conclude con 14 ace, il 74% dei punti vinti con la prima di servizio e il 66% con la seconda, raccogliendo il 33% dei punti in risposta alla seconda di Daniel.

Foto: LaPresse