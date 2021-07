Tennis, Olimpiadi Tokyo: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si arrendono al super tie-break a Nikola Mektic e Mate Pavic

Ci hanno provato strenuamente, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. I due tennisti italiani vedono i loro Giochi Olimpici di Tokyo chiudersi già quest’oggi: dopo i ko in singolare arriva anche la più che preventivabile sconfitta in doppio contro i croati Nikola Mektic e Mate Pavic, prime teste di serie del tabellone a cinque cerchi. Ma arriva dopo una strenua lotta, persa al super tie-break per 7-5 6-7 10-7; per i due Lorenzi, coppia assolutamente improvvisata a causa del forfait di Jannik Sinner arrivato a luglio inoltrato, è già un bel successo averli messi in difficoltà.

Non è per niente facile giocare contro i migliori conclamati della disciplina: i due croati sono rispettivamente primo e secondo del ranking mondiale in doppio e in questo 2021 hanno già vinto otto tornei, con Wimbledon a suggellare il loro momento. Non per niente sono capaci di concedere davvero le briciole quando servono grazie al loro gioco a rete che quasi sembra moltiplicarli quando conta. Invece gli azzurri un po’ tremano, per farlo definitivamente nell’undicesimo gioco: due doppi falli di Musetti e Mektic/Pavic recuperano da 40-0, portandosi a casa il break fondamentale per il primo set.

Gli azzurri giocano lo stesso con leggerezza, consci di giocare con il gotha odierno della disciplina. Nel quarto gioco un dritto incrociato di Musetti porta alla prima palla break della partita per i nostri, subito annullata da un gran servizio. I problemi si presentano nel game successivo, ma il duo italiano ne esce bene cancellando due chance di 3-2 per Mektic e Pavic. Sonego e Musetti si aprono anche un altro spiraglio, subito cancellato abilmente dai numero 1 del tabellone, e si arriva al tie break. Tre vincenti di Musetti trascinano il duo azzurro ad avere tre set point, concretizzato su un pallonetto del giovane carrarese.

Si va al super tie-break,: un rovescio centrale di Sonego ci illude poiché il duo croato si attacca alla rete costringendo gli azzurri a giocare praticamente a battimuro: con varie ‘parate’ avanzano sempre più fino a quota 10, che arriva dopo una risposta fuori di Musetti, festeggiato con una energica esultanza.

Sonego e Musetti hanno messo in campo davvero tutto il possibile, ma è stato difficile contro una coppia che gli ha lasciato pochissimo al servizio. Il duo azzurro ha raccolto soltanto 18 punti in risposta, con un eloquente 10/63, oltre a sbagliare un po’ di più rispetto agli esperti avversari: 14 a 6 il conto degli errori per i croati, che hanno vinto nove punti in più (93-84).

Foto: LaPresse