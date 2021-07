Tennis, Olimpiadi Tokyo: il prossimo avversario di Fabio Fognini al 2° turno. Egor Gerasimov sulla strada per Medvedev

Sarà Egor Gerasimov il prossimo avversario di Fabio Fognini alle Olimpiadi di Tokyo. Il secondo turno olimpico offrirà al ligure un confronto di stili in tutti i sensi, dal momento che il bielorusso è noto per saper giocare con particolare vigore quando si tratta di mettere pressione da fondo.

Il bielorusso non è una novità ad alti livelli: ha raggiunto una finale a livello ATP nel 2020 in India. A febbraio proprio del 2020, in conseguenza del suo risultato, ha raggiunto il numero 65 del ranking ATP, ancora oggi il suo migliore, dal momento che adesso è sceso al 79° posto. In questo torneo ha sconfitto il francese Gilles Simon, ormai lontano dai suoi anni migliori, con il punteggio di 4-6 6-3 6-4.

Fognini, invece, si è liberato abbastanza facilmente del giapponese Yuichi Sugita, eliminato con il punteggio di 6-4 6-3. Una prova piuttosto convincente, in cui il taggiasco si è ben disimpegnato in varie situazioni di game lottati e, più in generale, è apparso in condizione valida.

Non ci sono precedenti tra il ligure e Gerasimov. Chi vincerà molto probabilmente dovrà scontrarsi con il russo Daniil Medvedev, che è riuscito a schivare l’ostacolo kazako di nome Alexander Bublik. E l’indiano Sumit Nagal, uno degli ultimi a entrare in tabellone, non è certo allo stesso livello. Fognini partirà favorito, anche in ragione di un dato statistico da rilevare: Gerasimov, dalla semifinale di febbraio a Montpellier, di partite ne ha vinte appena cinque, di cui due contro Tsonga.

Foto: LaPresse